Nuovo amore per Diletta Leotta? Beccata con Giacomo Cavalli a Milano Diletta Leotta è stata beccata in compagnia di Giacomo Cavalli per le strade di Milano, ma non è ancora chiaro se tra i due ci sia una liaison in corso o si tratti solo di amicizia.

A cura di Ilaria Costabile

Diletta Leotta è tornata sulle pagine delle cronache rosa, in compagnia del ragazzo che, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe la sua nuova fiamma. Si tratta di Giacomo Cavalli, prestante modello e imprenditore, con il quale la giornalista sportiva è stata beccata per le vie di Milano dal settimanale Diva e Donna.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli è amicizia?

Dopo la fine della sua storia con Can Yaman, la showgirl sembrava aver preso le distanze dall'amore e infatti in questi mesi, nonostante l'assedio dei paparazzi non c'erano novità in arrivo sul fronte sentimentale, finché lo scorso gennaio non è stata beccata proprio in compagnia del suddetto Giacomo, intenta a godersi una pausa dalla estenuanti giornate sulle piste di Saint Moritz. I due ridono e trascorrono del tempo insieme, sebbene non siano stati beccati in atteggiamenti intimi. Anche nelle foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, in effetti, i due sono stati immortalati nel mentre di una passeggiata tra le vie dello shopping milanese. Non è quindi chiaro se tra i due ci sia una semplice amicizia o qualcosa di più. La loro conoscenza è avvenuta qualche mese prima delle foto scattate in settimana bianca, infatti si sono incontrati per la prima volta a Ibiza, lo scorso autunno grazie ad alcuni amici in comune.

Foto del settimanale Chi

Chi è Giacomo Cavalli

Giacomo Cavalli, classe 1993, nato e cresciuto a Brescia è un modello e imprenditore, sebbene abbia iniziato a lavorare nel mondo della moda quasi per caso, fermato da un talent scout in un aeroporto. Ed è così che, dopo la laurea in Economia e Gestione Aziendale ha intrapreso questa carriera, nonostante abbia indirizzato i suoi interessi anche in progetti più vicini ai suoi studi universitari e quindi più attinenti all'ambito manageriale. Tra le sue passioni c'è anche la vela, un amore trasmessogli dal padre, Beppe Cavalli, conosciuto proprio per essere uno dei migliori velisti italiani.