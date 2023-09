Diana Del Bufalo riscopre l’amore dopo Paolo Ruffini, la dedica: “Patrizio l’uomo dei miei sogni” Dopo le foto delle vacanze insieme a Formentera con cui aveva di fatto ufficializzato reso pubblica la nuova relazione, Diana Del Bufalo torna a postare il suo nuovo fidanzato Patrizio sui social. Le foto dedica all'”uomo dei suoi sogni” fanno il giro del web.

A cura di Sara Leombruno

La storia tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo è ormai un lontano ricordo, e a dirlo non è solo l'attore e conduttore televisivo, che qualche mese fa aveva svelato i motivi della loro rottura attribuendo a Diana tutte le responsabilità. "Fu lei a lasciarmi durante una cena, io l'ho accettato e ci siamo salutati in modo pacifico", aveva spiegato Ruffini al settimanale Oggi, contraddicendo di fatto la versione dell'attrice, secondo la quale era stato Paolo a porre fine al rapporto, tradendola. Adesso, però, le polemiche non le importano più. A lasciarlo intendere è lei stessa con un post pubblicato su Instagram in occasione del compleanno del nuovo fidanzato Patrizio: "Oggi è il compleanno dell’uomo dei miei sogni… tanti auguri amore mio", ha scritto.

Le vacanze insieme a Formentera

Non è la prima volta che la comica esprime sui social i suoi sentimenti per Patrizio, estraneo al mondo dello spettacolo e dal cognome ancora ignoto. Dopo la relazione durata 4 anni con Paolo Ruffini e una breve frequentazione con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi, Diana Del Bufalo si era rassegnata alla vita da single: "Mi avevano detto che non avrei più provato l’amore, che era una cosa che da adulti non si prova più perché ‘ormai'. Non ascoltate nessuno se non voi stessi. Le risposte sono già tutte dentro di voi e fregatevene di quello che potrebbero pensare gli altri, non hanno potere sui vostri pensieri. Viva la vita", aveva scritto a corredo di alcune foto insieme al nuovo fidanzato scattate a Formentera, dove i due hanno trascorso insieme le vacanze estive.

Chi è Patrizio, il fidanzato di Diana Del Bufalo

Sul conto dell'uomo si conosce ben poco: non ha un account social ed è sconosciuto all'ambiente vip. Nelle ultime settimane, però, Diana Del Bufalo lo aveva portato con sé a cena con i suoi amici, facendo ridere i followers con un siparietto social con Cristiano Caccamo, poi ricondiviso su Tik Tok da alcuni fan.