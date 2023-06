Paolo Ruffini: “Fu Diana Del Bufalo a lasciarmi, a cena mi disse di non voler più stare con me” La loro storia è finita nel 2020, con una brusca rottura raccontata dall’attrice. Alluse a relazioni che Ruffini avrebbe avuto al di fuori della loro coppia. Ma lui racconta una storia diversa: “È stato tutto molto semplice, quando mi ha lasciato l’ho accettato”.

A cura di Giulia Turco

Paolo Ruffini torna a parlare della sua relazione con Diana Del Buffano, finita nel 2020 nel bel mezzo di accuse che l’attrice gli ha fatto recapitare. Senza girarci troppo intorno, Diana Del Bufalo aveva parlato di relazioni che Ruffini avrebbe avuto al di fuori della coppia.

Cos’ha raccontato Ruffini sul suo rapporto con Diana Del Bufalo

Ora però l’attore sembra raccontare una versione dei fatti ben diversa, spiegando di essere lui ad essere stato lasciato da Diana e non il contrario. Contrariamente a quanto raccontato dall’attrice, la relazione sarebbe finita in maniera fin troppo pacifica. “È stata una storia d’amore bella e semplice”, ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente ‘Non me la sento più di stare insieme a te’”, ha spiegato l’attore e regista. “Io l’ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”. Stando al racconto di Ruffini i loro rapporti non sarebbero precipitati, anzi. “Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical”, ha detto di lei: “Sono andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. So che è fidanzata, sono contentissimo”.

La versione di Diana Del Bufalo sulla rottura

È sulle pagine dello stesso settimanale Oggi che nel 2020 l’attrice aveva raccontato la brusca rottura da Ruffini. La separazione si era rivelata particolarmente dolorosa: “Mi sono chiusa in camera per quattro giorni, con le tende tirate. Mamma mi portava da mangiare perché io non volevo inghiottire manco una briciola”, aveva raccontato. Ruffini avrebbe provato a. Contattarla in seguito per porgerle sue sue scuse: “Gli ho detto: “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore”. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”, lasciando intendere che lui nel frattempo avesse avuto storie con altre persone. "Quel che non accetto sono i commenti di chi dice ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così. A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”.