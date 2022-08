Dal GF Vip alla musica, Lulù Selassié ha inciso il suo primo singolo: “In studio mi sento al sicuro” Lulù Selassié è pronta a debuttare nel mondo della musica. Sul suo profilo Instagram ha annunciato che a breve uscirà il suo primo singolo: “Lo studio è un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte”.

A cura di Elisabetta Murina

Lulù Selassié è pronta al suo debutto nel mondo della musica. Dopo l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, la principessa etiope sta dando una svolta alla sua carriera e si è mostrata in studio di registrazione per incidere il suo primo singolo. Un progetto che ha intrapreso con il supporto della sorella Clarissa, con cui ha realizzato anche una piccola cover.

L'annuncio di Lulù Selassié

L'ex gieffina ha condiviso un video su Instagram in cui per la prima volta si mostra in uno studio di registrazione. "In attesa del mio primo singolo, vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio", ha scritto nel post. Lulù ha quindi deciso di mettersi alla prova nel mondo della musica e a breve uscirà il suo primo singolo, di cui non è ancora stato svelato il titolo. Lo studio in cui registra la sua musica è diventato "un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l'artista che sono". La principessa ha poi fatto sapere di essersi divertita a cantare Levitating, brano di Dua Lipa che la rappresenta moltissimo. Non c'è ancora una data ufficiale di uscita del brano, ma "stay very very tuned y'all".

Anche Clarissa Selassié in studio di registrazione

Anche Clarissa Selassié ha condiviso un video nello studio di registrazione, annunciando di aver registrato una cover per divertirsi in attesa dell'uscita del brano: "Mentre aspettiamo tutti l’uscita del singolo…vi lascio, questa piccola cover che abbiamo fatto io e i ragazzi così per divertirci". E ha poi aggiunto: "Spero vi piaccia, non vedo l’ora di farvi vedere la musica alla quale ho lavorato in questi mesi". Clarissa, proprio come la sorella Lulù, ha in serbo delle sorprese riguardati il mondo della musica: con molta probabilità anche lei debutterà con un suo singolo, dopo averci lavorato per diversi mesi.