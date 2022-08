Nel promo del GF Vip i protagonisti della scorsa edizione tranne la vincitrice Jessica Selassiè Mediaset ha trasmesso il promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre. Protagonisti i volti più interessanti della scorsa stagione ma manca la vincitrice Jessica Selassiè.

A cura di Stefania Rocco

A settembre riaprono le porte della Casa del Grande Fratello Vip, il re dei reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. A confermarlo il promo trasmesso a partire da oggi sulle reti Mediaset. Si tratta di un breve filmato che mostra alcuni estratti della scorsa edizione tratti dai momenti più significativi della stagione. Protagonisti tutti i volti più interessanti della scorsa stagione: Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè, Alex Belli, Alessandro Basciano, Nathaly Caldonazzo e qualche altro ex concorrente. Si tratta di personaggi che hanno tenuto in piedi la scorsa stagione del programma, accaparrandosi l’affetto del pubblico. Manca però la vincitrice Jessica Selassiè che non compare mai nel filmato.

Jessica Selassiè è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2022

Jessica ha vinto l’edizione 2021/2022 del Grande Fratello a furor di popolo. L’hashtag #jessvip è stato uno tra i più utilizzati fin dall’inizio, mostrando chiaramente una preferenza del publico nei confronti della maggiore delle sorelle Selassiè. Eppure Jessica non è mai stata inserita nel primo promo della nuova edizione del reality. Un’assenza che i fan, soprattutto in rete, hanno notato ma a proposito della quale la diretta interessata non si è ancora pronunciata.

Il Gf Vip 2022/2023 da settembre su Canale5

Il conduttore Alfonso Signorini e le opinioniste Orietta Berti (al suo debutto al GF Vip) e Sonia Bruganelli sono pronti: a settembre la Casa del GF Vip riaprirà le porte. Il cast non è stato ancora svelato ufficialmente ma sono diversi i nomi già circolati. A entrare nella Casa di Cinecittà dovrebbero essere Cadi Rodriguez, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Ma Signorini, in un’intervista rilasciata a Simona Ventura, ha anticipato che i veri colpi di scena sarebbero ancora top secret.