Da Uomini e Donne a OnlyFans, l’ex tronista: “Che l’inferno abbia inizio” Tra i primi a sondare il terreno del sito di contenuti a pagamento era stato l’ex volto di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Di recente lo hanno seguito a ruota altri ex tronisti del dating show, a partire da Matteo Fioravanti che su Instagram ha seminato diversi indizi.

Da Uomini e Donne a OnlyFans, il passo è breve. Negli ultimi anni la produzione del dating show di Maria De Filippi ha tentato di contenere il più possibile la deriva dei concorrenti che, una volta usciti dal programma, si lanciavano in collaborazioni commerciali sfruttando così la visibilità del programma al fine di arricchire i loro profili social. Quello degli influencer però è un ambito molto competitivo e così a quanto pare alcuni di loro hanno optato per una strada alternativa.

Matteo Fioravanti sbarca su OnlyFans

Da qualche tempo uno dei primi a sondare il terreno era stato Lucas Peracchi, ex volto di Uomini e Donne che ha alle spalle una storia d’amore con Mercedes Henger. Più di recente lo hanno seguito a ruota altri ex protagonisti del dating show, come ad esempio Matteo Fioravanti, romano, che subito dopo il programma ha avuto una breve relazione con la corteggiatrice Noemi Baratto.

Di recente l’ex tronista ha iniziato a pubblicare contenuti più o meno espliciti sul suo profilo Instagram, da dove è possibile collegarsi direttamente alla sua pagina di contenuti a pagamento. “Finalmente è ufficiale… Che abbia inizio l’inferno più totale”, annuncia. A quanto pare, seppur più discreto, sembrerebbe che anche l’ex tronista Joele Milan abbia optato per questa nuova avventura.

La breve e discussa storia d’amore di Matteo Fioravanti e Noemi Baratto

Matteo Fioravanti ha partecipato all’edizione 2021 di Uomini e Donne. Nel giro di poco tempo ha deciso di lasciare il programma insieme alla corteggiatrice napoletana Noemi Baratto, ma la relazione è finita poco più di un mese dopo. “Non è andata, ma non mi pento di nulla”, aveva fatto sapere sui social l’ex tronista, attirando non poche critiche per via della storia durata appena poche settimane una volta fuori dal dating show.