Cristiano Ronaldo chiede alla figlia Alana: “Cosa vuoi fare da grande?”, la risposta esilarante della bambina

Alana Martina, la prima figlia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ha compiuto sei anni, la piccola è comparsa anche in alcuni episodi della terza stagione di Soy Georgina, la serie -reality Netflix in cui si racconta la vita della madrilena compagna del calciatore e della sua famiglia. Involontariamente la bimba si è resa protagonista di un siparietto esilarante in cui i genitori le chiedono cosa voglia fare da grande e lei, mostrando di avere le idee particolarmente chiare, risponde in maniera così sincera da scatenare le risate di tutti i presenti.

La risposta di Alana Martina alla domanda del padre

La domanda è molto semplice ed è quella che ogni bambino, nel corso della sua vita, si è sentito fare almeno una volta dai suoi genitori e cioè: "Cosa vuoi fare da grande?". Alana Martina, quindi, ha risposto in maniera schietta dicendo, come con una estrema spontaneità, come solo i bambini sanno fare: "Niente, voglio stare a casa in pace e rilassarmi". La risposta ha ovviamente generato una calorosa risata da parte di Ronaldo che, quindi, ha provato a stuzzicare la bimba facendole capire che, in realtà, crescendo ci sarà qualcosa in cui dovrà impegnarsi e infatti le dice: "Bisogna lavorare". Il campione, quindi, inizia suggerirle qualche mestiere, primo fra tutti l'attrice, ma Alana Marina non sembra affatto convinta e, infatti, scuote la testa allora il padre le propone un'alternativa dicendole: "E se diventassi produttrice?", questa possibilità le piace di più e infatti sembra davvero illuminarsi alle parole del papà.

Continuano le stagioni di Soy Georgina

Il reality Soy Georgina è arrivato alla sua quarta stagione che, però, ancora non è chiaro quando arriverà sulla nota piattaforma streaming. Il terzo capitolo, infatti, è approdato su Netflix lo scorso settembre e, almeno in Spagna, è attesissimo dagli abbonati che guardano con attenzione la vita del campione di calcio e della sua famiglia, tra lusso, problemi quotidiani, viaggi, eventi e tanto altro ancora.