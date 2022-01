CR7 vola da Manchester a Madrid su un jet per portare Georgina in un ristorante stellato Fuga romantica per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez che da Manchester sono volati a Madrid per cenare in uno dei ristoranti stellati più noti della capitale spagnola.

La storia d'amore di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è uno di quei legami fatti di momenti e occasioni da cogliere al volo, per la distanza, il lavoro che tiene occupati entrambi e per il tempo che per stare insieme sembra essere sempre troppo poco. Ed è così che, quindi, approfittando di una mancata convocazione il calciatore del Manchester United ha deciso di volare a Madrid per raggiungere la sua dolce metà e portarla in un ristorante stellato, tra i più apprezzati della capitale spagnola.

Una cena per due in un ristorante stellato

Un jet privato dal costo di 2o milioni di sterline è quello che ha ospitato il noto calciatore per le due ore e mezza di volo che lo separavano dalla meta. La direzione? Quella del ristorante Cenador de Amos, che ha conquistato la terza stella Michelin nel 2020 e ha guadagnato anche una stella verde per la sostenibilità lo scorso dicembre. Sebbene sia stato mantenuto un estremo riserbo sulla cena dei due, secondo quanto riportato dal The Sun, la coppia avrebbe ordinato prima un aperitivo in terrazza e a seguire avrebbe cenato con un menù degustazione a base di pesce e verdure, tutto perfettamente in linea con le esigenze di Ronaldo, un perfetto salutista e della sua consorte, in dolce attesa come annunciato anche sui social.

L'incontro tra Georgina e CR7

Il prossimo 27 gennaio arriva su Netflix un docu-film incentrato sulla modella spagnola, dal titolo "Soy Georgina", in cui la dolce metà del campione del mondo portoghese spiega come sia cambiata la sua vita dall'arrivo a Madrid fino all'incontro con Ronaldo. In un più interviste, infatti, lei stessa aveva dichiarato di aver iniziato la sua permanenza nella capitale spagnola cercando appartamenti economici e vendendo borse che adesso, invece, colleziona. Una serie che quindi racconta la storia di una nuova Cenerentola, diventata la mamma dei pargoli di uno degli uomini più conosciuti al mondo.