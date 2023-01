Claire Danes e Hugh Dancy aspettano il terzo figlio Claire e Hugh, che attualmente risiedono a New York City, si sono incontrati per la prima volta nel 2006 durante le riprese di Evening, e tra i talentuosi attori sono state subito scintille.

A cura di Andrea Parrella

Claire Danes e suo marito, Hugh Dancy, aspettano il loro terzo figlio. A confermarlo è un portavoce della coppia a People. L'attrice di Homeland, 43 anni, e l'attore britannico, 47, sono attualmente genitori di due figli: Cyrus, 10, e Rowan, di quattro anni. I due, che si sono incontrati per la prima volta nel 2006 sul set di Evening, si sono ufficialmente sposati nel 2009 dopo essersi fidanzati all'inizio dello stesso anno.

Claire e Hugh, che attualmente risiedono a New York City, si sono incontrati per la prima volta nel 2006 durante le riprese di Evening, e tra i talentuosi attori sono state subito scintille. Dopo essersi fidanzati nel 2009, la coppia felice ha pronunciato il fatidico sì nello stesso anno a settembre durante una romantica cerimonia in Francia. Pochi anni dopo essersi sposata, l'attrice di The Family Stone ha parlato del matrimonio con Hugh durante un'intervista con The Sun. ‘Mi piace il matrimonio. Mi sento molto sicuro. Aiuta quando sei innamorato della persona con cui sei sposato. A volte lo guardo e penso: "Sei davvero bello". Mi fa stare bene e mi rende felice ", ha affermato.

Nel 2022, la coppia, che tiene relazione e vita familiare lontano dall'attenzione pubblica, ha fatto diverse apparizioni sui red carpet di vario festival ed eventi internazionali. Oltre ad essere stati un duo di classe al MET Gala, Claire e Hugh si sono anche sostenuti a vicenda partecipando insieme alle anteprime di Fleishman Is In Trouble e del film Downton Abbey: A New Era. Nelle prossime settimane li attende un altro probabile impegno, visto che Claire Danes e Hugh Dancy faranno un'apparizione insieme per dare il via al loro 2023 e soprattutto per celebrare la nomination ai Golden Globe dell'attrice alla cerimonia che si terrà la prossima settimana, esattamente il 10 gennaio.