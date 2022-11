Chiara Ferragni replica alle critiche per le foto in intimo: “State fuori, menti bigotte” Chiara Ferragni ha pubblicato foto e video in intimo. Così, si è scatenata la furia degli hater, ma l’imprenditrice li ha rimessi al loro posto.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni ha pubblicato alcune foto e un video in intimo e si è ritrovata per l'ennesima volta, sommersa dalle critiche degli hater. L'influencer e imprenditrice ha deciso di replicare a quei commenti spiacevoli. In un video pubblicato su TikTok ha definito "menti bigotte" coloro che si scandalizzano per una semplice foto in lingerie.

Le foto di Chiara Ferragni in intimo scatenano gli hater

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram, una serie di scatti e un video che la ritraggono mentre indossa un capo di biancheria intima decisamente sensuale. In realtà, le foto sono frutto di una collaborazione con un noto marchio di lingerie, dunque per l'imprenditrice era banalmente lavoro. Gli hater, tuttavia, non si sono fatti attendere e – come ormai fanno da tempo – si sono scagliati contro Chiara Ferragni accusandola di apparire troppo sexy sui social pur essendo una madre di due bambini. C'è addirittura chi ha sottolineato il rischio di fare arrabbiare Fedez. Chiara Ferragni li ha rimessi al loro posto.

Chiara Ferragni risponde alle critiche

Chiara Ferragni è intervenuta per replicare alle critiche ricevute. In un video pubblicato su TikTok ha rimarcato che non c'è niente di male nel mostrare il proprio corpo. È convinta che la cosa possa dare fastidio solo a delle menti bigotte perché "non c'è niente di più bello di trovarsi a proprio agio nel proprio corpo". Ecco cosa ha detto Chiara Ferragni: