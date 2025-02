video suggerito

Chi è Vittorio Garrone, imprenditore e compagno di Antonella Clerici Vittorio Garrone, imprenditore genovese, dal 2016 è il compagno di Antonella Clerici. Per i due, che hanno figli da precedenti relazioni, il matrimonio non è in programma. Ecco come si sono conosciuti e cosa c’è da sapere sul conto del noto petroliere. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vittorio Garrone, 58 anni, imprenditore e petroliere genovese, dal 2016 è il compagno di Antonella Clerici. Della loro famiglia allargata fanno parte i figli di lui Beatrice, Luca e Agnese, nati da una sua precedente relazione, e Maelle, quasi 16enne, figlia di Antonella e del suo ex compagno Eddy Martens.

Chi è Vittorio Garrone, imprenditore e appassionato di cavalli

Vittorio Garrone, classe 1966, è un imprenditore italiano, la cui attività si snoda attraverso diverse aziende di spessore, attive in vari ambiti. Insieme ai suoi fratelli è proprietario della ERG (Edoardo Raffinerie Garrone), incentrata nel settore del petrolio che si occupa anche di telecomunicazioni. Inoltre ricopre il ruolo di presidente della Sodai Spa, una società che si occupa di purificare le acque industriali in varie zone d'Italia, e riveste la stessa posizione anche per la Temple Engineering Srl, particolarmente attiva nel settore dell'ingegneria ambientale. Ma il 53enne alimenta anche le sue passioni, come l'amore per gli animali, specialmente per i cavalli. Non stupisce, quindi, che abbia due allevamenti di cavalli, uno in Italia e l'altro in Francia.

La vita privata di Vittorio Garrone prima di Antonella Clerici

Prima di conoscere Antonella Clerici, Vittorio Garrone è stato sposato con una donna sudamericana, conosciuta nel corso dei suoi frequenti viaggi lavorativi. Dal matrimonio sono nati tre bambini: Beatrice, Luca e Agnese. Dopo aver messo un punto alla sua precedente relazione, l'imprenditore ha incontrato la nota conduttrice tv, con la quale fa coppia dal 2016.

Leggi anche Lutto a Sanremo dopo la morte di Alex Benedetti, annullata la festa delle radio del Gruppo Mediaset

Il primo incontro con Antonella Clerici e l'inizio della storia d'amore

I due si sono conosciuti per merito di un'amica comune, Evelina Falchi, la dietologa a cui si sono rivolti entrambi e che ha organizzato un incontro tra loro. I due sono ormai felicissimi e lui è innamorato tanto della ex padrona di casa de La prova del cuoco, quanto di sua figlia Maelle, la piccola avuta dalla precedente relazione con Eddy Martens finita nel 2013. "Il nostro segreto è che è stato uno di quegli incontri che capitano una volta su un miliardo" aveva rivelato la conduttrice al settimanale Chi. Nonostante il profondo amore che li lega, per il momento i due non avrebbero intenzione di sposarsi.

Dove vivono Vittorio Garrone e Antonella Clerici

La coppia vive in una sontuosa villa nella Tenuta Basini, allevamento equestre in provincia di Alessandria, messo in piedi proprio da Vittorio Garrone ed è dove i due hanno deciso di vivere insieme. In un'intervista la conduttrice ha rivelato: "La nostra casa è nel bosco, è un posto magico. Ed è finalmente il posto dove vorrei fermarmi. Sono sempre stata molto irrequieta, ho cambiato casa quasi ogni anno, ma ora sento di aver trovato il mio posto del cuore".