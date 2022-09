Chi è Rudy Londoni, l’ex marito di Patrizia Rossetti beccato con l’amante Rudy Londoni non è noto al grande pubblico per la sua professione, ma per essere stato il marito di Patrizia Rossetti. Fa il tecnico televisivo e il cameraman: è così che conobbe la sua ex moglie.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rudy Londoni è l'ex marito di Patrizia Rossetti, salito nuovamente alla ribalta dopo le recenti dichiarazioni della ex moglie che si è raccontata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La ex reginetta delle televendite ha spiegato di aver subito le "corna" da lui, di averlo colto in flagrante con una donna che lei conosceva da oltre trent'anni.

Chi è Rudy Londoni

Rudy Londoni non è noto al grande pubblico per la sua professione, ma per essere stato il marito di Patrizia Rossetti. Nella realtà è molto conosciuto nell'ambiente perché è un tecnico televisivo e un cameraman professionista. Fu proprio durante una televendita che Patrizia Rossetti e Rudy Londoni si conobbero, proprio come ha raccontato la Rossetti: “L’ho conosciuto durante una telepromozione. Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie (l’ho chiamata così in onore della Minogue) si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela”.

Il matrimonio nel 2016

Il matrimonio di Rudy Londoni e Patrizia Rossetti si è celebrato nel 2012, ma la coppia si frequentava già da diverso tempo. La separazione è invece avvenuta nel 2019, proprio a causa di un tradimento che Patrizia Rossetti ha scoperto casualmente. La coppia si è conosciuta nel 2006. Patrizia Rossetti a DiPiù:

I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio

La scoperta del tradimento

La casa del Grande Fratello Vip ha da subito accesso i riflettori sugli aspetti privati dei protagonisti in gara. Patrizia Rossetti ha raccontato il modo in cui ha scoperto il tradimento del suo ex marito: "L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..”. E sull'identità della donna che l'ha tradita, stretto riserbo, ma si sa che era un'amica: "Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro certo! Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei".