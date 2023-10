Chi è Matteo Ceccarini, il marito di Eva Riccobono è un produttore musicale Matteo Ceccarini è il marito di Eva Riccobono, sposata nel 2022 sebbene stiano insieme dal 2004, e insieme hanno avuto due figli: Leonardo e Livia. Deejay, produttore e designer musicale ha fatto della musica la sua più grande passione, lavorando con i più grandi nomi della moda e dello showbusiness.

A cura di Ilaria Costabile

Matteo Ceccarini ed Eva Riccobono

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matteo Ceccarini è il marito di Eva Riccobono, da circa vent'anni, dal momento che stanno insieme dal 2004. La coppia ha anche avuto due figli: Leo, nato il 20 maggio 2014 e Livia, nata il 20 luglio 2020. Ceccarini, 51 anni, è assai noto nel settore musicale è, infatti, un dee jay, un produttore, ma soprattutto un sound designer. Per questa sua ultima attività ha lavorato con molti personaggi conosciuti.

Chi è Matteo Ceccarini, dj e produttore musicale

Classe 1972, Matteo Ceccarini è nato a Milano il 3 aprile. Da sempre appassionato di musica ha iniziato a lavorare come deejay suonando in alcuni dei locali più famosi del mondo, da Parigi a Bali, decidendo poi di portare avanti alcuni studi di musica tradizionale indiana. A scoprire il suo talento e la sua visione della musica, è stato Gianfranco Ferrè, il noto stilista che, infatti, gli ha aperto le porte della moda e da quel momento ha iniziato a ideare dei componimenti che accompagnassero anche le sfilate dei più noti stilisti italiani e internazionali. Dopo l'incontro con Eva Riccobono si è trasferito a Londra, dove ha creato anche il "Deriva Collective", un collettivo di artisti focalizzato sulla sperimentazione musicale. La musica, d'altronde, è sempre stata la sua passione, come ha raccontato in un'intervista a Vanity Fair:

Avevo un sogno ed era questo. Fin da piccolo, mi emozionava tantissimo. Se c’era chi si commuoveva guardando un film, a me succedeva ascoltando una canzone. Spendevo tutta la paghetta comprando nuovi dischi.

La storia d'amore tra Eva Riccobono e Matteo Ceccarini: dal primo incontro al matrimonio

Il primo incontro tra Matteo Ceccarini ed Eva Riccobono è avvenuto a Vienna, nel 2004, durante il Life Ball Event. Da quel momento è iniziata una storia d'amore che va avanti da quasi vent'anni, lui ha così spiegato questo rapporto così duraturo: "Eva poi è colta, seria, responsabile, bellissima, ha grandi valori. Questo basta a spiegare i 15 anni insieme. Al contrario non ho ancora capito cosa trova lei in me". La modella ha raccontato in un'intervista al Corriere che si è trattato di un incontro di una notte, lei aveva 21, lui 32, ma poi si sono piaciuti al punto da diventare, nel 2022 marito e moglie: "Mi ha lasciata libera di crescere" ha continuato la top model.

Leggi anche Francesca Fagnani a Belve è icona di stile con l'intramontabile tubino nero

Matteo Ceccarini ed Eva Riccobono, fonte Instagram

Matteo Ceccarini e Eva Riccobono hanno due figli: Leonardo e Livia

Matteo Ceccarini era già padre di Virginia, avuta dalla relazione con Floriana Lainati. Ma dopo dieci anni dal loro primo incontro, il deejay ed Eva Riccobono sono diventati genitori di Leonardo, nato nel 2014 e sei anni dopo di Livia, nata nel 2020. Della sua esperienza di padre Ceccarini ha detto: