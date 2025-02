video suggerito

Chi è Elena Rose, la nuova fidanzata di Irama dopo l'ex Victoria Stella Doritou Irama è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2025. Sembra che l'artista, dopo la rottura con Victoria Stella Doritou, abbia iniziato una relazione con Elena Rose.

Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025. Il cantante classe '95, dopo la storia con Victoria Stella Doritu sembra aver iniziato una relazione con la cantante venezuelana Elena Rose. I primi avvistamenti dei due risalgono allo scorso anno.

Chi è Elena Rose, la presunta fidanzata di Irama

Sono mesi che si rincorrono le voci secondo le quali Irama abbia iniziato una relazione con Elena Rose. Anche lei è una cantante di 29 anni e il suo vero nome è Andrea Elena Mangiamarchi. La ragazza, di origini venezuelane, è nata a Miami, in Florida. Dopo aver trascorso la sua infanzia tra Porto Rico e il Venzuela, si è trasferita definitivamente in America nel 2019. La carriera dell'artista è iniziata con alcune esibizioni nei bar, fino AL con Ricky Martin. Il successo è arrivato grazie al singolo Dollar pubblicato nel 2019, da quel momento ha iniziato a collaborare con cantanti come Selena Gomez e Maluma. Tra i suoi brani più conosciuti c'è Sandunga e Fenomenal.

Irama ed Elena Rose avvistati a Milano: cosa sappiamo della coppia

È dallo scorso anno che si vocifera che Elena Rose sia la nuova fiamma di Irama. La foto di loro due insieme in un bar di Milano ha fatto il giro dei social, alimentando l'ipotesi che siano una coppia. Non si tratta dell'unico avvistamento, pare che il cantante si sia fatto accompagnare da lei anche per la diretta dello show Radio Zeta Hits Live 2024 di settembre. Oltre a questo, l'interprete di Galassie è comparso anche in alcuni video dell'artista venezuelana.

La storia tra Irama e Victoria Stella Doritou, iniziata nel 2022, sarebbe giunta a termine a causa dei percorsi artistici differenti. Nel passato del cantante c'è la storia con la modella Ana Yanirsa, Giulia Tascione, Nicole Vergnai, Sephora Ferillo e Megghi Galo.