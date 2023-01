Irama e Victoria Stella Doritou, cosa sappiamo sulla vita privata del cantante Victoria Stella Doritou è l’ex fidanzata di Irama. Modella cipriota, sarebbe stata la causa della rottura tra il cantante e la precedente fidanzata Giulia De Lellis. Con lei, l’amore sarebbe naufragato per via degli impegni lavorativi. “Le mie ex mi odiano perché non prendo vacanze da anni”.

A cura di Giulia Turco

Victoria Stella Doritou è la modella di origini cipriote che ha avuto una storia d'amore con Irama, ex vincitore di Amici e uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ovunque Sarai. Si sono frequentati per circa un paio d'anni fino a quando, nel pieno dell'estate 2022, un'indiscrezione ha parlato di rottura tra loro. Dal primo incontro avvenuto a Parigi nel 2019, quando la coppia è stata paparazzata per la prima volta insieme, fino alla convivenza in pieno lockdown Milano. Secondo il gossip pare che la modella cipriota sia stata proprio la causa della rottura tra Irama e la sua precedente fidanzata Giulia De Lellis. A dividere quest'ultimo amore, invece, sarebbero state prospettive di vita diverse.

Victoria Stella Doritou

Chi è Victoria Stella Doritou, top model e influencer ex fidanzata di Irama

Victoria Stella Doritou è nata a Limisso nel 1997. Sin da bambina ha coltivato la passione per la danza e per la moda. Ha studiato in Ungheria, prima di iniziare una vera e propria carriera da modella che l'ha portata sulle passerelle italiane, grazie all'agenzia Indipendent Model Management. Il nome di Victoria Stella è stato spesso associato a Uomini e Donne perché, prima della storia con Irama, la modella è stata legata all'ex tronista Andrea Zelletta, ai tempi delle sue passerelle. La loro storia sarebbe finita nel 2018 e la modella sarebbe rimasta single fino all'anno successivo, quando ha trovato l'amore tra le braccia del rapper.

L'amore nato a Parigi dopo la storia con l'ex fidanzata Giulia De Lellis

Nonostante Irama non ami esporre spesso la sua vita privata ai riflettori del gossip, quando la sua relazione con l'influencer Giulia De Lellis diventò ufficiale, furono decine le modelle che uscirono allo scoperto raccontando di aver avuto un flirt con l'ex vincitore di Amici. Stando ai racconti delle ragazze, il cantante avrebbe tenuto in ballo più relazioni contemporaneamente. La sua ex fidanzata e modella Ana Yanirsa infatti, protagonista del videoclip di Nera, ha accusato Irama di aver tentato di riprendere i rapporti con lei quando stava già frequentando Giulia De Lellis. Nel suo passato c'è anche la storia con Giulia Tascione, modella abruzzese, Nicole Vergani e Sephora Ferrillo, colleghe del talent di Maria De Filippi, e Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La vita privata di Irama: nessuna fidanzata sui social

Dopo una convivenza milanese e un’estate, a quanto pare, piuttosto distante, ad agosto 2022 The PipolGossip ha lanciato lo scoop sulla rottura tra Irama e la modella cipriota. A quanto pare a dividerli sarebbero state le due carriere divergenti e la distanza spesso incolmabile. Un’ipotesi che in seguito è stata confermata dallo stesso Irama. In un’intervista al settimanale Oggi a dicembre 2022 il cantante, sempre molto attento alla sua privacy, ha raccontato: “Non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa, infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo: andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare”.