La vita privata di Madame: il riserbo sulle sue relazioni e l’amicizia con Sangiovanni Madame, in gara al Festival di Sanremo 2023, è da sempre piuttosto riservata sulla sua vita privata. La giovane artista, all’anagrafe Francesca Calearo, ha dichiarato di essere bisessuale, ma non ha mai rivelato l’identità di un fidanzato o una fidanzata. È finita al centro dei gossip per via di una foto in cui bacia una ragazza, rivelatasi poi una sua amica.

Madame è una delle artiste in gara al Festival di Sanremo 2023. All'anagrafe Francesca Calearo, tornerà sul palco dell'Ariston dal 7 all'11 febbraio con il brano Il bene nel male. Per quanto riguarda la sua vita lontano dai riflettori, è da sempre molto riservata. Ha rivelato di essere bisessuale, attratta quindi sia da donne che da uomini, ma non si è mai voluta sbilanciare sui social riguardo alla presenza o meno di una persona speciale nella sua vita. In passato aveva pubblicato una foto mentre bacia sulle labbra un'altra ragazza, rivelatasi poi una sua amica.

Madame e la foto mentre bacia una ragazza: "Non è la mia fidanzata"

Nel novembre del 2021 Madame aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva mentre bacia una ragazza dall'identità misteriosa. Lo scatto ha subito alimentato i gossip, tanto che i fan pensavano si trattasse della sua fidanzata, vista anche la posa che evidenziava una certa complicità. L'artista però, nel giro di qualche giorno, ha rotto il silenzio per fare chiarezza sulla situazione:

Ma secondo voi io veramente vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento? O qualcosa di così intimo e privato? No. Sono affari miei, quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile, amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato, non sarà vostro, è mio. Se un giorno dovessi scegliere di condividere la mia vita, lo farò e spiegherò anche il motivo della condivisione.

La vita privata di Madame e l'amicizia con Sangiovanni

Non si conosce la situazione sentimentale di Madame al momento, visto che la cantante è da sempre molto riservata su tutto quello che riguarda questa sfera. "Sono affari miei", aveva dichiarato quando ha smentito il flirt con la ragazza con cui ha condiviso la foto. Con certezza si sa che sia bisessuale, quindi attratta sia da uomini che da donne. Era stata lei stessa, in una passata intervista a La Repubblica, a rivelarlo:

Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo.

Nonostante la riservatezza sulla sua vita privata, si sa che Madame ha stretto un bel rapporto di amicizia con il cantante e collega Sangiovanni. I due autori si sono conosciuti nei corridoi di scuola: