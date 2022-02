Chi è Egle Lazzarin, moglie di Paolo Conte e sua musa ispiratrice Paolo Conte è sposato con Egle Lazzarin da 40 anni, ma il legame dura dal 1975, anno in cui la relazione è cominciata.

Paolo Conte, icona assoluta della musica d'autore italiana è sposato con Egle Lazzarin da 40 anni, ma il legame dura dal 1975, anno in cui la relazione è cominciata. Egle Lazzarin è molto riservata e la storia d'amore con il cantautore, polistrumentista e pittore italiano, è sempre stata tenuta al riparo da speculazioni e riflettori. La coppia non ha figli. A Paolo Conte è dedicata una serata televisiva su Rai3, giovedì 17 febbraio ore 21.20, il film di Giorgio Verdelli Paolo Conte, Via con mePaolo Conte, Via con me.

Chi è Egle Lazzarin, moglie di Paolo Conte e sua compagna di vita da più di 40 anni

È davvero difficile conoscere qualcosa di preciso su Egle Lazzarin, che non ha profilo Instagram a differenza del profilo di Paolo Conte, molto attivo probabilmente mediante l'utilizzo di un SMM. Nonostante questo, è difficile anche trovare foto di Paolo Conte in compagnia di Egle. È una donna molto bella, al punto che Roberto Benigni in uno storico pezzo monologo al Club Tenco cantò "Mi piace la moglie di Paolo Conte". Egle Lazzarin ha partecipato al film sulla vita del marito, che lui ha definito essere "una vera diva".

La lunga storia d'amore tra Egle Lazzarin e Paolo Conte, i due non hanno figli

Paolo Conte e Egle Lazzarin vivono ad Asti, città natale del cantautore. La coppia sta insieme da più di 40 anni. Il cantautore ha dedicato a Egle Lazzarin la canzone "Un gelato al limon". In una intervista che Paolo Conte ha rilasciato a Sette, il supplemento del venerdì del Corriere della Sera, ha affermato: "È una dichiarazione d’amore, ma non seduttiva o malandrina. Eravamo già innamorati e addirittura sposati". Il significato della canzone quando dice "Donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di perplessità" e su queste perplessità Paolo Conte ha spiegato che a quell'epoca non conosceva davvero certe profondità: "Comincio a capirlo adesso". Egle Lazzarin è stata una musa fondamentale e indispensabile per la carriera di Paolo Conte. Ha partecipato anche al film sulla sua vita e il commento di Paolo Conte è stato: "Ha avuto un'atteggiamento da vera diva, come Greta Garbo".