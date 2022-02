Paolo Conte, via con me: il docufilm di Giorgio Verdelli arriva su Rai3 il film di Giorgio Verdelli Paolo Conte, Via con me arriva su Rai3, giovedì 17 febbraio ore 21.20. Un racconto straordinario di un artista e dei suoi 50 anni di carriera.

Arriva in onda su Rai3, giovedì 17 febbraio ore 21.20, il film di Giorgio Verdelli Paolo Conte, Via con me. Dopo il grande successo riscosso alla 77a Mostra del Cinema di Venezia e l’uscita nelle sale italiane, finalmente il film evento “Paolo Conte, Via con me” di Giorgio Verdelli sarà disponibile per i telespettatori Rai. Si tratta di un viaggio nelle canzoni, nelle opere e nella vita di Paolo Conte. Si parlerà anche delle canzoni che Paolo Conte ha scritto per gli altri: Bruno Lauzi, Enzo Jannacci, Caterina Caselli, Adriano Celentano e Jane Birkin. La regia e la cura di Giorgio Verdelli è una garanzia: è tra i migliori esperti di musica a livello internazionale e ha firmato, di recente, i film dedicati a Pino Daniele, Ezio Bosso e Mia Martini. Tutti documentari premiati dalla critica e dal pubblico.

Paolo Conte, Via con me: di cosa parla il film evento su Rai3

"Paolo Conte, Via con me", prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film, in collaborazione con Rai Cinema, racconta la grande storia di Paolo Conte con la voce narrante di Luca Zingaretti. Viene presentato come un intreccio di parole, versi e musiche che scattano foto del nostro immaginario attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano. Tra quello che viene mostrato nel film anche alcuni momenti live, tra i più suggestivi probabilmente della carriera del grande cantautore: i concerti alle Terme di Caracalla a Roma, al Teatro San Carlo di Napoli, al Teatro Olympia di Parigi.

Giorgio Verdelli con Paolo Conte

I protagonisti del film

Come da tradizione, il film documentario è ricco di voci e di testimonianze che vanno ad arricchire lo straordinario racconto della carriera di Paolo Conte. Intervengono, infatti: Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri. E ancora Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo.