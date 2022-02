Arriva Bruno Barbieri-Sosia, il docufilm con protagonista lo chef più temuto della tv Arriva su Sky Uno e in streaming su Now il docufilm “Bruno Barbieri-Sosia” che vede lo chef alla sua prima collaborazione cinematografica, all’interno di un progetto ambizioso e fuori dal comune.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva su Sky Uno e in streaming su Now Tv, ma lo si può trovare anche on-demand, il primo film con protagonista Bruno Barbieri, si tratta per l'appunto di "Bruno Barbieri-Sosia" un docufilm a dir poco fuori dal comune che rappresenta una nuova sfida per lo chef e giudice di Masterchef Italia nonché volto di 4 Hotel. Si tratta del primo progetto cinematografico in cui è stato coinvolto lo chef emiliano, dopo quasi 40 anni di carriera, nonché prima co-produzione di Realize Networks, talent agency tra le più note nel mondo del food, insieme a Lampare Film.

Di cosa parla Bruno Barbieri-Sosia

Un progetto ambizioso che ha come protagonista Barbieri, ma attorno a lui ruotano delle storie collaterali, legate a quei personaggi che per somiglianza fisica, per emulazione o anche per ammirazione, finiscono per acquisire le sembianze di personaggi famosi diventandone dei veri e propri sosia. L'idea del docufilm è nata dalla mente di Salvo Spoto, che da 7 anni è manager dello chef e dello stesso Barbieri, di ritorno da un viaggio in Giappone. Quest'ultimo racconta i sentimenti contrastanti emersi nel momento in cui ha scoperto di avere un sosia, portando chi guarda il docufilm all'interno di un viaggio psicologico, grazie al contributo di uomini e donne che vivono quotidianamente questa realtà, in cui dall'aspetto sembrano volti noti, ma in realtà sono altre persone che, però, si sono piegate e plasmate ad una vita che non gli appartiene.

Il docufilm è stato presentato in varie manifestazioni dedicate al cinema e alla televisione e, infatti, "Bruno Barbieri – Sosia"- ha ricevuto il premio come Miglior Lungometraggio nell'ambito della quinta edizione del Festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento. Non sono mancati altri riconoscimenti che attestano la particolarità di questo progetto, in cui lo chef entra in una nuova veste, lontana da quella di giudice ed esperto, mettendo a nudo anche lati inediti di sé e della propria personalità.