Tracy è la vincitrice di Masterchef 11 Tracy è la vincitrice dell’undicesima edizione di Masterchef Italia. Con il suo menù degustazione ha battuto in finale Carmine e Christian e conquistato i tre giudici.

A cura di Elisabetta Murina

Tracy ha vinto l'undicesima edizione di Masterchef Italia, battendo gli altri due finalisti Carmine e Christian. Ha presentato il suo menù degustazione ai tre giudici di questa edizione, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Tracy vince il premio finale

Tracy ha trionfato nell'undicesima edizione di Masterchef Italia, aggiudicandosi così i premi finali: 100mila euro in gettoni d'oro, la possibilità di pubblicare un proprio libro di ricette e un corso di alta formazione presso la scuola internazionale di cucina italiana. Il suo menù degustazione ha convinto i tre giudici e gli ha fatto conquistare il primo posto, avendo la meglio su Carmine e Christian.

La prova della finale

I tre finalisti di Masterchef

I tre aspiranti chef si sono contesi la vittoria preparando un proprio menù degustazione da presentare ai tre giudici sono stati Tracy, Carmine e Christian. Un antipasto, un primo, un secondo e un dolce da sottoporre al giudizio di coloro che li hanno accompagnati passo dopo passo in questo percorso. Un menù che ha raccontato la loro storia, tra passato e presente. Ad avere la meglio, sotto gli occhi attenti degli altri ex concorrenti e l'emozione dei parenti, è stata Tracy.

Leggi anche MasterChef Italia 11: annunciata la data di inizio e il cast

Il primo giudice tristellato e la Mystery Box

A destra Carmine, il vincitore della Mystery Box, a sinistra lo chef Enrico Crippa

Il primo giudice e ospite della puntata è stato lo chef tristellato Enrico Crippa del ristorante Piazza Duomo di Alba. È chiamato "Il maestro dei vegetali", come ha fatto notare Cannavacciuolo, e in quanto tale non poteva che proporre agli aspiranti chef una Mystery Box a base di verdure, per preparare un piatto che parlasse di loro, in soli 45 minuti. Con una difficoltà, ma anche vantaggio: lo chef ha potuto mettere mano alle loro creazioni in ogni momento. Il migliore della prova è stato Carmine, che si è aggiudicato il primo pass direttamente per la sfida finale.

Il secondo chef tristellato e l'Invention Test

Tracy, vincitrice invention test e Andreas Caminada, chef ospite

Il secondo chef tristellato ospite della finale è stato Andreas Caminada del ristorante Schloss Schauenstein in Svizzera. Ha proposto ai finalisti un Invention Test in cui dover replicare un suo piatto e li ha poi assegnati. A trionfare è stata Tracy, che ha vinto la prova volando direttamente in balconata insieme a Carmine. A lasciar la cucina è stata Lia. I tre sfidanti della prova finale sono stati quindi Tracy, Carmine e Christian.