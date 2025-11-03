Charles Leclerc sposa la fidanzata Alexandra, la 23enne che avrebbe contribuito alla rottura con Charlotte Sinè

Charles Leclerc ha chiesto alla fidanzata Alexandra Saint Mleux di sposarlo. A recapitare la proposta di matrimonio alla modella e influencer è stato il cane di famiglia che ha indossato una targhetta con la scritta: “Papà vuole sposarti”.

Charles Leclerc sposerà la compagna Alexandra Saint Mleux. La proposta di matrimonio ufficiale è arrivata poche ore fa e ha visto il tenero coinvolgimento di Leo, il cagnolino di famiglia. Il pilota 28enne ha deciso di sorprendere la sua futura moglie con una targhetta personalizzata, fatta indossare al cucciolo, sulla quale era stata stampata la frase: “Papà vuole sposarti”. Alexandra, immersa in un’atmosfera da sogno tra migliaia di rose rosse, ha risposto di sì, facendo recapitare al “papà” di Leo un biscottino con la scritta: “Mamma ha detto sì”. La notizia del fidanzamento è stata poi condivisa dal pilota Ferrari con un post pubblicato sul suo account Instagram.

La location della proposta di matrimonio

Chi è Alexandra Saint Mleux

Nata il 19 giugno 2002 a Beaulieu, Alexandra è una modella e influencer cresciuta nel Principato di Monaco. Laureata in Storia dell’Arte all’École du Louvre di Parigi, ha frequentato gli stessi ambienti in cui è cresciuto Leclerc. I genitori – padre franco-argentino e madre messicana – appartengono alla classe media, ma la giovane ha studiato nella stessa scuola superiore frequentata da Charles e dalla sua ex fidanzata Charlotte Siné. Secondo alcune indiscrezioni, Alexandra sarebbe stata a lungo amica di Valentine, sorella di Charlotte, prima di innamorarsi del pilota Ferrari.

Che cosa c'entra Alexandra Saint Mleux con la rottura tra Charles Leclerc e Charlotte Sinè

Charlotte Sinè, ex fidanzata di Charles Leclerc

Prima di innamorarsi di Alexandra, Charles Leclerc è stato legato per tre anni a Charlotte Siné. La loro relazione è terminata nel 2022. Meno di un anno dopo, il pilota è stato fotografato per la prima volta accanto ad Alexandra a Wimbledon: quegli scatti segnarono ufficialmente l’inizio della loro relazione e la fine dell’amicizia tra Alexandra e Valentine. Quest’ultima, infatti, smise di seguire l’amica su Instagram, confermando indirettamente le indiscrezioni secondo le quali Alexandra avrebbe avuto un ruolo nella rottura tra Leclerc e la sua ex compagna.