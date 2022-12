Improvviso annuncio di Leclerc su Instagram, con Charlotte è finita: “Sarà sempre speciale” Con un post a sorpresa su Instagram il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha ufficializzato l’improvvisa fine della relazione con la fidanzata Charlotte Siné.

A cura di Michele Mazzeo

Annuncio a sorpresa del pilota della Ferrari Charles Leclerc che con un breve messaggio pubblicato tra le Storie del suo profilo Instagram ha comunicato la fine della relazione con la fidanzata Charlotte Siné. Il driver monegasco dunque ha voluto rendere pubblica la fine della storia con la 21enne figlia del direttore generale del Société des Bains de Mer.

"Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e restiamo buoni amici – si legge infatti nel breve messaggio postato sui social dal 25enne di Monte-Carlo con cui ufficializza la conclusione della loro storia d'amore –. Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie".

La storia pubblicata da Charles Leclerc sul proprio profilo Instagram per annunciare la fine della relazione con l’ex fidanzata Charlotte Siné

Dopo tre anni dunque si chiude la relazione tra Charles Leclerc e Charlotte Siné. I due infatti si erano messi insieme nel 2019 dopo che il vicecampione dell'ultimo campionato di Formula 1 aveva lasciato la storica ragazza Giada Gianni. In questo periodo di pausa dalla sua attività di pilota (il Mondiale 2022 si è concluso da poco e l'attività in vista del prossimo campionato comincerà a gennaio) e quella che è ormai la sua ex fidanzata hanno deciso di annunciare la fine della loro storia d'amore che, in passato, è stata minata anche da voci su un presunto tradimento compiuto dal driver della Ferrari.

Alla luce di ciò viene da chiedersi perché Leclerc, in questo momento in cui è sotto i riflettori dopo le dimissioni di Binotto da team principal della scuderia del Cavallino, abbia voluto rendere pubblica una questione afferente alla sua vita privata? Probabilmente il motivo è dovuto al fatto che venerdì 9 dicembre il pilota dovrà partecipare al Gran Galà di fine stagione della FIA che andrà in scena a Bologna e, quindi, presentarsi ad un'occasione così speciale senza avere al fianco la fidanzata (che negli ultimi anni lo ha sempre accompagnato in questo tipo di eventi) avrebbe destato molti sospetti e, di conseguenza, puntato i riflettori sulla loro relazione. Non a caso difatti anche Charlotte Siné, in un messaggio speculare a quello di Leclerc postato a sua volta tra le sue Storie di Instagram, ha chiesto il rispetto della loro decisione e soprattutto della loro privacy.