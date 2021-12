Carolyn Smith furiosa: “Hanno sparato al mio cane, se scopro chi è stato sono ca**i amari” La giurata di Ballando con le Stelle pubblica un video di sfogo raccontando la disavventura del suo labrado, sparato ad una gamba da uno sconosciuto.

A cura di Andrea Parrella

È una Carolyn Smith che si controlla a stento, quella che pubblica un messaggio furioso su Instagram, per raccontare l'esperienza vissuta da uno dei suoi cani nelle scorse ore. La giurata di Ballando con le Stelle ha pubblicato un video sulla piattaforma, raccontando la disavventura del suo cane, Mikee, che è stato sparato a una zampa da una persona al momento ignota.

Lo sfogo di Carolyn Smith

Smith si dimostra durissima nei toni e senza mezze misure: "Solo un uomo di merda può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessuno motivo – scrive nella didascalia – Sto facendo gli indagini per confermare chi è stato. È rimasta una pallottola di piombo dentro, non potevano operare perché rischiava a perdere la gamba! Non dico altro perché posso andare troppo oltre". I toni del video sono, se possibile, ancora più aggressivi:

Sono un pochettino amareggiata in questo momento, per una cosa abbastanza grave. Ho aspettato qualche giorno prima di fare questo video, perché se lo avessi fatto quando ho saputo di una certa situazione, avrei fatto brutta figura. Da qualche giorno il mio labrador zoppicava, un giorno stava bene, l'altro meno, poi purtroppo la situazione è peggiorata. Ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario e abbiamo scopetto che qualcuno gli ha sparato. Chi tocca gli animali è un pezzo di merda.

"Il mio cane è il più buono del mondo"

Quindi Smith prosegue: "Chi conosce il mio cane sa che è il più buono del mondo e non ha mai fatto male a nessuno. Ha fatto semplicemente il giro di casa attorno al nostro giardino e qualcuno gli ha sparato con dei piccoli proiettili per uccelli. Non solo, ha sparato anche al cane di mio cognato. A questa persona voglio dire che deve stare molto attenta, perché se scopro chi è stato sono cazzi amari. Sto provando a stare calma e non bestemmiare perché sono stata male in questi giorni. Se qualcuno che è vicino a casa mia melo dica".