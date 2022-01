Lite furiosa tra Elena e LDA ad Amici: “Non sopporto i suoi atteggiamenti del ca**o” Scatta una lite furibonda tra LDA ed Elena per la gestione delle pulizie in cucina. I due cercano di far valere le proprie ragioni, ma lo scontro degenera in urla e pianti.

A cura di Ilaria Costabile

Gli animi si scaldano anche tra gli allievi di Amici e in casetta non mancano litigi e incomprensioni. A battibeccare anche in maniera piuttosto furiosa davanti alle telecamere sono LDA ed Elena, che litigano per la gestione delle pulizie della cucina. I due che secondo lo schema si trovano di turno insieme, si contestano a vicenda di non essere mai stati l'uno il supporto dell'altra, ma la lite ben presto degenera.

Lo scontro tra LDA e Elena

A portare l'attenzione sull'argomento è LDA che rivendica il fatto di aver sempre lavato i piatti, a differenza della cantante che, invece, li avrebbe solo rimessi al loro posto: "Almeno abbi la decenza di non sparare scemenze. Con che faccia mi vieni a dire perché tu li posi solo, quando mi dici lo facciamo insieme e dici io li lavo e tu li posi. Io ci sto un'ora a lavare i piatti, perché io li lavo bene" controbatte immediatamente Elena. Ma il rapper non ci sta e dichiara: "Stai sparando sulla croce rossa perché ci sono questi che sono microfoni e queste che sono telecamere" per poi aggiungere dinanzi alle lamentele della ragazza: "Fino e mo non ti ci ho mandato perché ho rispetto, ma altrimenti sai quante volte" alzando il braccio sdegnato.

La rabbia di Elena

Elena, però, perde completamente la calma: "Non mi parlare di rispetto Luca, perché dovrei uscire le cose da tanto tempo a questa parte" dichiara col viso paonazzo e la voce strozzata dalle lacrime. La rabbia è talmente tanta che la cantante è costretta ad allontanarsi dalla sala comune dove tutti gli altri allievi assistevano alla lite, per rifugiarsi nella sua stanza, seguita da Cosmary e Alex, con cui si sfoga:

Un nervoso che non si può capire, mi fa salire un nervoso questa persona ha il coraggio pure di parlarmi di rispetto io mi sto zitta perché sono buona, per la storia dello zucchero nel the, perché io sono buona e mi sto sempre zitta, e quante volte perché non chiami Luca o non ti fai aiutare dagli altri? No, perché mi pare brutto. E adesso il danno e pure la beffa? Mi rompo di andare sempre da lui a chiedere. È un mese che mi sta sul ca**o per i suoi atteggiamenti che ha nei miei confronti.

LDA prova a spiegare le sue ragioni

Di contro, LDA, che si era lamentato con Albe temendo un nuovo provvedimento disciplinare, rientra nel saloncino e parlando con Serena ribadisce la sua: "Non te lo dico nemmeno quante volte sono stata io a chiamarla. Adesso si starà facendo il piantino di là, a me queste cose a vittima mi stanno sul ca**o perché quando sei arrabbiato con una persona ti sfoghi con qualcuno e poi con quell'altro ci parli, non è fai la pazzia perché hai l'amica che ti difende". Poco dopo il cantante prova a fare chiarezza con Elena, ma lei si allontana senza voler ascoltare ragioni e dicendo: "Luca vattene da questa stanza perché come mi hai fatto arrabbiare oggi, veramente, io non ti voglio parlare".