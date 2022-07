Carola Puddu: “Con Luigi Strangis ho vissuto una storia d’amore mai realmente esistita” Carola Puddu a distanza di mesi torna a parlare di Luigi Strangis: dopo aver confessato i suoi sentimenti al cantante ad Amici, la ballerina non ha costruito alcuna storia d’amore con lui. “Dopo quel momento di emozione e fragilità tra noi non c’è stato nulla”

A cura di Gaia Martino

Carola Puddu a distanza di mesi torna a parlare di Luigi Strangis e del loro rapporto amichevole che non si è mai trasformato in amore. Ai tempi di Amici la ballerina, prima di abbandonare il talent dopo essere stata eliminata, si dichiarò al cantante, confessandogli di essersi innamorata. Un amore che però, stando a come sono andate le cose, non sarebbe stato ricambiato. "Sono stato sincero con lei, non mi andava di vivere una cosa che non faceva bene a lei" commentò Luigi Strangis a Verissimo dopo la vittoria, poi di loro due insieme più nessuna traccia, sino ad ora. L'ex allieva di Alessandra Celentano al settimanale Di Più ha messo un punto a quel legame.

Le parole di Carola Puddu su Luigi Strangis

Carola Puddu non pensa più a Luigi Strangis e oggi la sua vita "le piace tantissimo", ha confessato. Al settimanale Di Più la ballerina ha descritto il suo legame con il cantante conosciuto ad Amici come un "amore mai realmente esistito".

Quello che ho vissuto con Luigi è stata una storia d'amore che in realtà non è mai esistita. Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di noi non c'è e non c'è stata una relazione.

"Non c'è stato più nulla" ha aggiunto, sottolineando quanto sia stato tutto incerto tra loro. "È tutto un "se", un "forse", un "ma". Sono solo ipotesi perché di fatto non c'è stata questa possibilità di scegliere o scegliersi" ha continuato.

Siamo rimasti amici, punto, niente di più. La vita va avanti e la mia ora mi piace tantissimo.

Il rapporto con LDA

Carola e LDA

Carola Puddu meno di un mese fa è stata a Napoli e non poteva non far visita al suo ex compagno di avventura ad Amici, LDA. I due insieme registrarono alcune IG story, facendo così sognare i fan che avrebbero voluto vedere in loro una nuova coppia. Al settimanale Di Più la ballerina avrebbe categoricamente spento ogni gossip, non ci sarebbe alcun flirt con il napoletano con il quale condivide semplicemente una splendida amicizia.