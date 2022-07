Stefano De Martino rincontra Luigi Strangis al Tim Summer Hits dopo Amici e corre ad abbracciarlo Stefano De Martino ieri sera sul palco del Tim Summer Hits ha rivisto l’ex allievo di Amici, vincitore dell’edizione conclusa da poco, Luigi Strangis e non è riuscito a trattenere l’emozione: è corso da lui per abbracciarlo forte.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera in onda su Rai Due è andato in onda il primo appuntamento del Tim Summer Hits 2022 condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Gli artisti italiani con le loro hit, tormentoni dell'estate, sono saliti sul palco per far scatenare il pubblico: da Elodie a Marco Mengoni, Noemi e Carl Brave, e tra i tanti anche Luigi Strangis. Il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha cantato Tienimi Stanotte avanti la folla di Piazza del Popolo: la reazione di Stefano De Martino, giudice del talent show che l'ha reso famoso, è stata inaspettata.

La reazione di Stefano De Martino dopo l'esibizione di Luigi Strangis

Finita la sua esibizione sul palco del Tim Summer Hits 2022 sulle note di Tienimi Stanotte, Luigi Strangis è stato travolto da un caloroso abbraccio di Stefano De Martino che è corso verso di lui urlando il suo nome. "Sono veramente felice per questo ragazzo" ha commentato il presentatore dopo averlo stretto a sé. "Fate un grande applauso per lui" ha continuato, accorgendosi dell'emozione dell'ex allievo del programma di Maria De Filippi.

Lo sketch di Stefano De Martino al piano con LDA

E ieri, a poche ore dalla messa in onda della prima serata del Tim Summer Hits registrata giorni fa a Piazza del Popolo a Roma, Stefano De Martino ha reso pubblico un video con l'altro protagonista dell'ultima edizione di Amici, LDA. Il figlio di Gigi D'Alessio si è esibito nello show di Portopiccolo (TS) ieri sera e presto anche i telespettatori di Rai Due potranno assistere alla sua esibizione. Nel frattempo però il conduttore ha mostrato ai fan un epico momento registrato durante le prove: suona al pianoforte per lui sulle note di Quello che fa male, il brano che Luca D'Alessio ha presentato proprio nel talent show. Il video, pubblicato tra le story ed anche su Tik Tok, ieri sera è diventato virale: "Ma sa anche suonare il pianoforte?" hanno commentato alcuni utenti riferendosi ali mille talenti del presentatore napoletano.