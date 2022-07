Luigi Strangis: “Così spenderò il montepremi vinto ad Amici” Luigi Strangis rivela in che modo utilizzerà il montepremi da 150 mila euro vinto ad Amici.

A cura di Stefania Rocco

Carriera e genitori. Sono questi gli aspetti che guideranno Luigi Strangis nella scelta del modo in cui spendere il montepremi da 150mila euro vinto ad Amici 2022. Vincitore del programma e della categoria canto, Luigi è stato ospite di Lorella Cuccarini che lo ha voluto protagonista del format online Dimmi di te. Quando la coach di canto – che tornerà ad Amici nelle stesse vesti anche per il prossimo anno scolastico – gli ha chiesto come avrebbe speso il montepremi guadagnato, Luigi ha risposto: “Sicuramente in musica. Avevo già detto che regalerò una vacanza ai miei, quello sicuro. Faccio scegliere a loro dove vogliono andare”.

La firma con l’etichetta discografica 21C0

Prima di terminare il suo percorso ad Amici, Luigi ha accettato di collaborare con l’etichetta discografica 21C0, etichetta discografica fondata da Giordana Anzi e Briga insieme all’autrice tv Emanuela Sempio e a Gabriele, figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Alla stessa etichetta si è affidato anche Alex. “Quando ho avuto le proposte, diciamo che io ero stra contento di poter continuare un percorso con la mia famiglia”, ha spiegato il vincitore di Amici, “Dopo otto mesi io non so come chiamare in altro modo se non famiglia. So che posso fare quello che mi piace ed essere consigliato senza problemi e so che posso andare avanti anche con loro. Io fondamentalmente a lavorare insieme a loro sto bene. Quindi non mi andava di cambiare anche se comunque ho apprezzato tanto anche le altre proposte”.

Il rapporto con i fan

Solo una volta uscito da Amici, Luigi è riuscito a comprendere in che modo la sua musica avesse avuto un impatto sui fan che continuano a seguirlo. “Abituati a non sentire nulla per 8 mesi, questo è un sogno ed è bello avere un rapporto vero e proprio con chi ti ascolta. Sentire che cantano i tuoi pezzi è la cosa più bella, non c’è cosa più bella”, è stato il commento del cantante.