Carola Puddu: “La maestra Celentano mi vuole bene. Il periodo più difficile ad Amici? L’infortunio”

Ospite del format Dimmi di Te di Lorella Cuccarini, Carola Puddu ha ricordato la sua esperienza ad Amici 21, conclusa nella fase del Serale. La ballerina ha svelato in che rapporti è oggi con i vecchi compagni e con la maestra Alessandra Celentano.

La ballerina di danza classica Carola Puddu è stata una delle "predilette" della temuta maestra Celentano, che è stata in grado di insegnarle tanto ma anche di sgridarla quando era necessario: "Mi ha sgridata tante volte, mi voleva bene, penso ci sia una stima reciproca. Mi ha insegnato a non sottovalutarmi". L'ex allieva di Amici 21 ha raccontato che lavorerà ancora con la sua coach nella scuola e che è contenta quando viene a vedere le sue esibizioni: "Adesso lavorerò ancora con lei e lei verrà a vedermi. Mi piace quando lo fa. Mi mette l'ansia benefica, di una persona che ha investito tanto tempo e dedizione su di te. Lei ci tiene e io ci tengo a farle vedere i passi avanti".

A Lorella Cuccarini, Carola Puddu ha anche raccontato con quali compagni è rimasta in contatto dopo la fine del talent show di Maria De Filippi: "Ho mantenuto i rapporti con le mie compagne di stanza, Sissi e Serena, che sento tanto. Come ragazzi ovviamente Luigi, poi Guido. Pure Flaza la sento e mi ci vedo, le voglio tanto bene". La ballerina ha ricordato anche il periodo più difficile passato nella Scuola, quando si è infortunata e ha dovuto sottoporsi a un percorso di cure. Con lei c'era il ballerino e amico Mattia Zenzola:

Il momento più difficile è stato il periodo in cui mi sono fatta male e dovevo farmi le punture. Stavo con Mattia, lui aveva già il problema al piede. Tutto il giorno sul divano senza far niente, vedevamo gli altri che facevano le lezioni. Questo mi ha ricordato un incidente importante che ho avuto in passato e sono andata un po’ in un loop. Non avevo distrazioni, internet, trascorri tempo con te stesso e ricordi. Ti tuffi nei traumi.