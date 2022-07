Reunion di alcuni volti di Amici 21, Alessandra Celentano e Veronica Peparini scatenate al karaoke Mentre circolano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione di Amici, la coppia formata da Albe e Serena e le coach Alessandra Celentano e Veronica Peparini si sono riunite per una serata all’insegna della musica e del divertimento. Le due insegnanti si sono scatenate al karaoke.

A cura di Elisabetta Murina

Mentre cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulla prossima edizione di Amici, alcuni dei "vecchi" protagonisti si riuniscono in una circostanza decisamente inedita. Alla reunion, la prima dalla fine del talent, erano presenti la coppia formata da Albe e Serena Carella e anche due volti storici del programma, le professoresse Alessandra Celentano e Veronica Peparini, che si sono scatenate al karaoke.

Alessandra Celentano e Veronica Peparini si scatenano al karaoke

L'occasione del ritrovo è stato uno stage di danza tenuto dall'ex ballerino professionista del programma Kledi Kadiu, che si è svolto a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Un ritiro all'insegna della danza ma anche del divertimento, come testimoniano gli scatti e i brevi video pubblicati sui social. La coppia nata all'interno della scorsa edizione di Amici, il cantante Albe e la ballerina Serena, si sono ritrovati insieme ad Alessandra Celentano e a Veronica Peparini. Le due insegnanti di ballo, spesso al centro di scontri nella scuola, hanno cenato insieme agli ex allievi e si sono scatenate al karaoke, condividendo il microfono e facendo sorridere i presenti. Anche Albe e Serena hanno cantato insieme a loro.

Le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Amici

Anche se manca ancora qualche mese all'inizio della prossima stagione di Amici (che non ha ancora una data ufficiale), sono già state diffuse le prime indiscrezioni riguardo al cast. Una di queste riguarderebbe il ritorno di Arisa all'interno del talent show, probabilmente come insegnante di canto, che prenderebbe il posto di Raimondo Todaro, il quale avrebbe un progetto oltreoceano in ballo. Per quanto riguarda gli allievi, si vocifera una possibile partecipazione del figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi.