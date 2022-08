Carola Puddu rivede Michele Esposito dopo Amici 21, i ballerini insieme per un importante gala Carola Puddu e Michele Esposito saranno di nuovo insieme su un palco dopo l’avventura ad Amici 21, i due ballerini si esibiranno al gala in onore di Carla Fracci organizzato da Kledi Kladiu e Silvia Frecchiami: “A fine agosto le prove con Michi” ha scritto la ballerina.

A cura di Gaia Martino

Due ex allievi di Alessandra Celentano, la professoressa di danza ad Amici di Maria De Filippi, tornano insieme su un palco. Carola Puddu e Michele Esposito balleranno insieme dopo la loro avventura al talent show vissuta insieme, nella quale il napoletano ha conquistato il premio della sezione danza. La ballerina su Twitter due giorni fa ha annunciato che dopo due mesi di duro lavoro, sarebbe andata in ferie, pronta per tornare a fine agosto sul palco al fianco del suo ex compagno d'avventura: danzeranno insieme ad un importante gala, al quale parteciperà anche Simone Nolasco, professionista di Amici.

Dove si esibiranno Carola Puddu e Michele Esposito

Carola Puddu e Michele Esposito sono nel cast di ballerini del gala di danza ideato da Kledi Kladiu e Silvia Frecchiami per omaggiare la più importante danzatrice classica italiana, famosa in tutto il mondo, Carla Fracci. Si esibiranno insieme sul palco per rappresentare la passione come sentimento fondamentale per realizzare i propri sogni.

Sabato 27 agosto alle ore 21, a Cervia, è in programma lo spettacolo che oltre alla partecipazione dei due ex allievi vedrà anche Simone Nolasco, ballerino professionista di Amici, Alessandra Tognoloni, Alessandro Macario, Alice Mariani, Anbeta Toromani, Francesco Mariottini, Gabriele Corrado, Manon e Paco e Nicola Del Freo.

Altri ballerini di Amici 21 nel corpo di ballo di Battiti Live

I ballerini che escono da Amici di Maria De Filippi riescono quasi sempre poi a calcare grandi palchi italiani, esaudendo i propri sogni. Oltre Michele e Carola, anche Nunzio Stancampiano, Cosmary Fasanelli e Christian Stefanelli, protagonisti della ventunesima edizione del talent show, hanno ballato insieme nell'ultimo mese, a luglio, per Battiti Live 2022 al fianco dei grandi della musica italiana. Con loro anche allievi delle edizioni precedenti, Martina Miliddi e Tommaso Stanzani.