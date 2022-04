Carola si dichiara a Luigi prima dell’eliminazione da Amici: “Non pensavo di potermi innamorare” Prima che Maria De Filippi annunciasse chi sarebbe stato eliminato da Amici, Carola Puddu si è dichiarata a Luigi.

A cura di Redazione Spettacolo

Nell'ultima puntata di Amici è stata eliminata la ballerina Carola Puddu che prima di sapere dell'eliminazione, nella casetta, si era dichiarata a Luigi, in un momento che non è passato inosservato sui social e mandando i due in tendenza su Twitter. Carola, infatti, ha detto a Luigi di essere innamorata di lui durante i minuti che hanno preceduto la notizia dell'eliminazione, quando si stava sfogando e stava cercando di tirare fuori la paura per la possibile uscita dal programma. Carola si è scelta un angolo della casa e Luigi l'ha seguita, spronandola e incoraggiandola, finché la ballerina gli ha detto che aveva scritto una cosa per lui, ma che alla fine gliel'avrebbe detta a parole.

"Ti voglio tanto bene, vedo che vivi come se fosse sempre l’ultima esibizione che fai, non hai niente da perdere, per questo mi metti molta tranquillità – ha detto Carola a Luigi, ripresa dalle telecamere -. Ti voglio tanto bene Luigi, tanto, tanto, tanto. Sei forte. Mi viene da ridere se ripenso a tutto quello che è successo. Ti ho pure scritto una cosa, però te la dico a voce. Quando dicevo che non ti capivo, in realtà era tutto inaspettato perché mai mi sarei immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Capito? Sei bello".

In quel momento sui social si sono scatenati i fan che si sono commossi ed emozionati per questa dichiarazione last second di Carola: "Tutti preoccupati che Maria avrebbe fatto domande imbarazzanti su Luigi, invece Carola ha fatto letteralmente tutto da sola" scrive una fan su Twitter o "e ora chi ripara il mio cuore spezzato?" e "Perché a noi di Carola che finalmente si dichiara a Luigi dopo tutti questi mesi ce ne frega, e anche molto". Pochi minuti dopo Maria De Filippi ha chiamato tutti a raccolta per dichiarare l'eliminazione: "Siete due bravi ballerini lo sapete, no tutti e due, penso che non abbiate dubbi su questo. Finita la puntata ho incrociato la Celentano all'uscita che diceva la stessa cosa, stasera ha ballato benissimo perché era libera nella testa. È stato uno scontro e una sfida difficile anche per chi era seduto a dare un verdetto, perché lì di fronte ad un ballerino di moderno e una di danza classica è una questione di gusto e non di talento".