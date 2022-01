Bruno Arena dei Fichi d’India compie 65 anni: il ritorno sospeso causa Covid, come sta l’attore oggi Bruno Arena, il popolare comico componente del duo Fichi d’India, compie oggi, 12 gennaio 2022, 65 anni.

Bruno Arena, il popolare comico componente del duo Fichi d'India, compie oggi, 12 gennaio 2022, 65 anni. Da nove anni esatti, purtroppo, l'attore vive una vita completamente diversa rispetto alla precedente; una vita lontano dai riflettori a causa di un aneurisma che gli causò una emorragia cerebrale durante la registrazione di una puntata del programma Zelig. Sui social, per adesso, non c'è ancora nessun annuncio ma è da molto tempo ormai che Bruno Arena è sparito anche dalla vita "pubblica" di Facebook e Instagram. Massimiliano Cavallari, però, continua a tenere fede a un'amicizia, pubblicando sempre ricordi di una vita fa.

Un film con Bruno Arena sospeso causa Covid

Dopo una lunga assenza, l'ultima uscita pubblica è datata addirittura 2019 per lo spettacolo tutto dedicato a lui: "Forza Bruno". L'attore è apparso su una sedia a rotelle in un evento organizzato da amici, fan e tanti ex colleghi che, ancora oggi, non lo hanno mai lasciato solo e non lo hanno mai dimenticato. Un anno fa, era prevista la sua partecipazione nel film "Uno di noi", insieme a suo figlio Gianluca Arena, oggi anche lui attore come suo padre. Purtroppo, però, le riprese di questa commedia sono slittate a causa della pandemia.

La carriera di Bruno Arena

Bruno Arena ha cominciato la sua carriera come animatore turistico. L'incontro con Max Cavallari ha dato vita al duo che ha fatto tantissimi spettacoli, film, programmi tv in più di vent'anni di carriera. Nascono artisticamente sulle spiagge di Palinuro, in provincia di Salerno, poi esordiscono al Fuori Pasto, un locale di cabaret del varesino e da quel momento è la storia: tournée teatrali, film, televisione. Al cinema hanno fatto parte di successi al botteghino come Natale sul Nilo, Natale in India, Matrimonio alle Bahamas con Massimo Boldi e Christian De Sica, inoltre hanno partecipato al film Pinocchio di Roberto Benigni, nei ruoli del Gatto e della Volpe. L'emorragia cerebrale di Bruno Arena ha spezzato un sogno e una carrierae.