Bruce Springsteen è diventato nonno per la prima volta, è nata la nipotina Lily Harper

A cura di Elisabetta Murina

Bruce Springsteen è diventato nonno per la prima volta a 72 anni. A dare la notizia tramite un post pubblicato su Instagram è stata la moglie del cantante, che sul suo profilo ha condiviso uno scatto della piccola Lily Harper, primogenita del loro figlio Sam.

La notizia della nascita

Via Instagram, Patrizia Scialfa Springsteen ha condiviso uno scatto che ritrae il primogenito Sam mentre, insieme alla compagna, spinge il passeggino con la loro prima figlia. I due si abbracciano sorridenti nella foto in bianco e nero, dove la piccolina è interamente coperta dal tettuccio della carrozzina.

Oltre a questo scatto, anche un altro tenero primo piano che ritrae la piccolina con dei piccoli guanti rosa a coprire le mani e un cappellino intonato. È stata proprio la moglie del cantante a dare così la notizia della nascita della loro prima nipotina, accompagnando il tutto con una breve didascalia, che ne ha rivelato anche il nome: "Portando a spasso la piccola, Lily Harper Springsteen".

La carriera di Sam e il matrimonio

Sam Ryan è il figlio più giovane di Bruce Springsteen e Patrizia Scialfa ed è nato nel 1994 dalla loro unione. Ha un fratello maggiore, Evan James e una sorella più grande, Jessica Rae, campionessa di salto ostacoli.

Dopo aver fatto per tanto tempo il vigile del fuoco volontario in diverse stazioni, Sam si è arruolato presso la stazione di Jersey City e ha così coronato il suo grande sogno. “E’ stata una strada lunga che ha richiesto sacrificio per molto tempo e sono davvero felice per lui”, hanno commentato i genitori a proposito del traguardo raggiunto. Stando ai rispettivi profili Instagram, i due sono da poco diventati marito e moglie e ora hanno allargato la famiglia.