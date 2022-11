Bradford Beck si diverte come una star mentre Giaele è al GfVip: il matrimonio più strano di sempre È il matrimonio più strano del mondo del gossip: il marito di Giaele, tra Milano e Los Angeles, “si diverte come vuole”.

L'Italia del gossip sempre più appassionata alla storia ‘a distanza' tra Sofia Giaele De Donà, impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, e suo marito Bradford Beck. È il matrimonio più strano del mondo del gossip. Il marito, tra Milano e Los Angeles, "si diverte come vuole" per usare le parole di Giaele. Il loro matrimonio è basato sulla libertà, un matrimonio a "briglie sciolte" per citare il titolo utilizzato da "Chi" che mostra le ultime foto di Bradford Beck, che se la spassa con le amiche per le strade di Los Angeles. Altro che timore che sua moglie "perda il controllo".

Bradford Beck a un party con le accompagnatrici

Bradford Beck è in foto con le sue accompagnatrici e una coppia di amici a un evento a tema Halloween organizzato dal club privato Karma International. Bradford Beck, lo ricordiamo, è un imprenditore: è il ceo di United Aeronautical, una società californiana che produce materiale aeronautico. Sofia Giaele De Donà è la sua seconda moglie, prima era stato sposato con la brasiliana Hethielly Godoi, professione: top model. Un uomo di mondo, insomma, che non è di quelli che si lascia dire cosa fare e cosa non fare. Una libertà che concede anche a Giaele: questo sembrerebbe il segreto della loro unione.

Sofia Giaele De Donà pensa più a Spinalbese che a Beck

La verità è che sembra che Sofia Giaele De Donà sia più impegnata a pensare ad Antonino Spinalbese che a Bradford Beck. È probabile che sia proprio in virtù di questa formula coniugale "consensuale": sei mesi insieme, sei mesi separati. Le relazioni poliamorose sarebbero ammesse, chissà. Orietta Berti non a caso l'ha definita come "un'ape che va sui fiori più belli del giardino". La ex co-inquilina Cristina Quaranta, invece, è stata un po' più netta: "È una zecca". Antonino Spinalbese, invece, non sembra per adesso interessato: "Parlo con lei solo perché altrimenti non lo fa nessuno". Ma Giaele cade in piedi perché quando tutto va male, può sempre dire: "Sono una donna sposata, io".