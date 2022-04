Berlusconi, Marta Fascina e il weekend in famiglia: nessun dissapore con Marina Berlusconi Nessuna tensione tra Berlusconi e la figlia Marina anzi, la presidentessa del gruppo Mondadori sembra aver approvato a pieno la nuova relazione del padre con la giovane deputata forzista.

A cura di Giulia Turco

(Marta Fascina, Silvio Berlusconi, Maurizio Vanadia e Marina Berlusconi a Stresa, foto Chi).

Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno trascorso un piacevole weekend in famiglia a Stresa, sul lago Maggiore. Le passeggiate, la gita in barca e il pranzo all'Isola dei Pescatori, in uno dei ristoranti storici luogo del cuore del Leader di Forza Italia, che ci ha portato la neo sposina e la figlia Marina Berlusconi. Con loro anche il marito Maurizio Vanadia e il figlio della copia Gabriele con la fidanzata, tutta ricci come lui, con la quale fa coppia fissa da circa un anno.

Il weekend in famiglia sul lago

I due novelli sposi si tengono per mano mentre passeggiano costeggiando il lago Maggiore. Al loro seguito una sfilza di persone, tra le quali la famiglia di Marina, figlia dell’ex premier con la quale si erano ipotizzate diverse tensioni. A dirlo era stato Dagospia sottolineando il fatto che sulla rivista di Alfonso Signorini non fossero uscite foto del matrimonio di Berlusconi con i suoi figli. Come aveva ipotizzato Il Corriere della Sera, Piersilvio era probabilmente assente per ragioni di Covid e di un contatto con un positivo. Presenti invece gli amici più vicini e personaggi di spicco dal mondo della politica e non solo da Matteo Salvini a Vittorio Sgarbi, Gianni Letta e anche Fedele Confalonieri. Nessuna tensione però con la figlia Marina anzi, la presidentessa del gruppo Mondadori sembra aver approvato a pieno la nuova relazione del padre con la giovane deputata forzista.

(Marta Fascina e Silvio Berlusconi innamorati a Stresa, foto Chi).

Le voci sulla presunta gravidanza di Marta Fascina

E nel girone di voci nel post nozze ci era finita anche quella della presunta gravidanza di Marta Fascina. La 32enne, aveva azzardato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, sarebbe incinta di Berlusconi che, già nonno di 14 nipoti e bisnonno della piccola Olivia, sarebbe così in procinto di diventare padre all’età di 86 anni. “Non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno d’energia”, ha scritto il direttore della rivista nella rubrica di gossip che tiene su Mow magazine.