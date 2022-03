“Silvio Berlusconi papà per la sesta volta”, il gossip vorrebbe Marta Fascina incinta “Marta potrebbe essere in attesa”, scrive Roberto Alessi. Il condizionale è chiaramente d’obbligo, ma il giornalista è convinto che l’ex premier avrebbe tutte le energie necessarie per diventare padre per la sesta volta.

A cura di Giulia Turco

Una settimana dopo il matrimonio (farlocco) tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, si vocifera già di un bebè in arrivo. Ad alimentare il gossip che vorrebbe la 32enne in attesa del sesto figlio del leader di Forza Italia, è il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che nella sua rubrica di gossip su Mow, si sbilancia ipotizzando un romantico quadretto familiare per l'ex premier che ad 86 anni potrebbe aver ritrovato la gioia di diventare padre.

Il gossip sulla presunta gravidanza di Marta Fascina

"Marta potrebbe essere in attesa", si legge tra le righe del magazine a firma del giornalista, direttore della nota testata di gossip. Il condizionale, chiaramente, è d'obbligo, dal momento che c'è alcuna conferma, smentita, né voce ufficiale che possa testimoniare la gravidanza della compagna di Berlusconi. Alessi è tuttavia convinto che non sarebbe l'età a fermare l'ex premier dalla volontà di diventare padre per la terza volta: "Non è certo uno che ha chiuso con l'argomento, è pieno d'energia", scrive. E assicura che la coppia, a pochi giorni dal "matrimonio" sarebbe innamoratissima.

Berlusconi nonno di 14 nipoti e bisnonno di 1 nipotina

Uno scenario familiare piuttosto intricato, comunque, quello che potrebbe delinearsi attorno alla presunta gravidanza di Marta Fascina. Per la deputata, 32 anni e mai unita in matrimonio prima di ora, si tratterebbe del primo figlio, mentre l'ex premier ha già attorno a sé un'abbondante famiglia allargata. Oltre ai suoi 14 nipoti di primo grado, Berlusconi è diventato bisnonno per la prima volta ad aprile del 2021, con la nascita di Olivia, la prima figlia di Lucrezia Vittoria Berlusconi, la primogenita di Pier Silvio Berlusconi nata nel 1990 dalla passata relazione con la modella Emanuela Mussida. La nascita della piccola ha reso l'amministratore delegato di Mediaset nonno a soli 52 anni.