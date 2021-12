Piersilvio Berlusconi è nonno a 52 anni: è nata Olivia, la figlia di Lucrezia Vittoria Berlusconi La piccola è nata ad aprile 2021, ma la notizia è stata confermata solo ora con un servizio di Chi che la immortala a Milano in giro con la mamma, primogenita di Piersilvio nata dalla relazione con la modella Emanuela Mussida.

A cura di Giulia Turco

Piersilvio Berlusconi è diventato nonno per la prima volta a 52 anni. Come rivela il settimanale Chi, la figlia Lucrezia Vittoria Berlusconi ha dato alla luce la piccola Olivia. L’amministratore delegato di Mediaset si starebbe godendo la sua nipotina nata già otto mesi fa, ad aprile 2021. Solo ora tuttavia la notizia è uscita allo scoperto, con tanto di servizio dedicato e foto a corredo pubblicate dal settimanale, che mostrano Lucrezia Vittoria a passeggio per Milano con la bimba.

La reazione di Silvia Toffanin

La notizia era rimasta privata fino ad ora e nessun membro della famiglia aveva fatto parola della nuova piccola arrivata. D'altronde né Piersilvio né la moglie Silvia Toffanin hanno profili pubblici sui social considerando che da sempre prediligono il riserbo sulla loro vita privata e familiare. Secondo le pagine del settimanale di Signorini tuttavia, pare che Silvia Toffanin abbia accolto con gioia la notizia di Piersilvio diventato nonno per la prima volta a soli 52 anni. Legati dal 2022, la coppia ha avuto due figli oggi ragazzini, Lorenzo Mattia oggi di 11 anni e Sofia Valentina che ha 6 anni.

Chi è Lucrezia Vittoria Berlusconi

Lucrezia Vittoria è la primogenita di Pier Silvio Berlusconi, nata nel 1990 dalla relazione passata con la modella Emanuela Mussida. Del padre di Olivia non si sa molto tant'è che anche in occasione delle loro nozze non era stata svelata la sua identità, ma secondo Chi il suo nome di battesimo sarebbe Josh e corrisponderebbe al profilo di un uomo che Lucrezia Vittoria avrebbe conosciuto negli Stati Uniti. Sempre secondo le indiscrezioni la coppia con la piccola per il momento si sarebbe stabilita in Italia. Lucrezia Vittoria non ha mai rilasciato interviste: riservatissima rispetto alla sua vita privata e familiare, sono disponibili in rete pochissime foto che ne mostrano con chiarezza il volto.