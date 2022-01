Bella Hadid: “Tornavo costantemente dagli uomini che abusavano di me” Dopo aver confessato di soffrire di depressione, Bella Hadid ha trovato la forza di parlare delle sue relazioni passate, in cui è stata spesso vittima di abusi e violenze.

A cura di Elisabetta Murina

Bella Hadid, top model e influencer da milioni di follower, torna a parlare pubblicamente delle sue debolezze e dei momenti difficili con cui ha dovuto fare i conti nella vita. Solo qualche mese fa, si sfogava apertamente sui social, in lacrime, confessando di soffrire di ansia e depressione. E ora, ai microfoni del podcast VS Voices di Victoria's Secret, ha trovato la forza di parlare anche delle sue relazioni passate, in cui è stata spesso vittima di abusi e violenze.

Il doloroso passato di Bella Hadid

La modella ha raccontato di aver avuto in passato molte relazioni tossiche, in cui finiva spesso con l'essere vittima di abusi e violenze da parte del compagno: "Tornavo costantemente dagli uomini, ma anche della donne, che abusavano di me". Questo vortice di dolore l'ha portata ad accontentarsi sempre e a non essere in grado di dire di no a quello che la faceva soffrire, in alcuni casi anche in ambito lavorativo:

Ho iniziato a non avere limiti non solo sessualmente, fisicamente ed emotivamente, facendo sfociare quello stato d'animo nell'ambiente di lavoro. Ho iniziato a compiacere le persone nella mia vita quotidiana, facendo cose che non volevo fare.

I rapporti con uomini sbagliati, in cui non riusciva a difendersi e farsi valere, le hanno provocato conseguenze anche a livello mentale:

Non essere in grado di difendere me stessa e far sentire la mia voce ha influenzato molto intensamente le mie relazioni, e il mio sistema nervoso è crollato. Sono cresciuta circondata da uomini che mi hanno fatto capire che la mia voce era meno importante della loro.

In passato, Bella Hadid è stata fidanzata con il cantante The Weeknd, dal 2015 al 2019, tra alti e bassi. Ora è legata all'art director Marc Kalman.

I problemi di ansia e depressione

"Quella che vedete sui social non sono davvero io". Ha esordito così Bella Hadid sui social qualche mese fa, mostrando in lacrime il lato più debole di se stessa e confessando di soffrire di depressione. All'apparenza la modella ha una vita perfetta, in realtà però, dietro il clamore e lo sfarzo, si nasconde lo spettro dell'ansia. "I social media non sono reali. Ricordatevelo. A volte tutto quello di cui hai bisogno è sentire che non sei solo. Quindi vi dico: non siete soli", ha aggiunto parlando della depressione che ha colpito lei e moltissime altre persone.