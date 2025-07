“Belen Rodriguez incinta per la terza volta”, la conduttrice interviene e fa chiarezza sul gossip

Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram alcuni scatti delle vacanze in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì. Tra i followers, dopo aver visto le foto, c’è chi sostiene sia “incinta per la terza volta”. La diretta interessata ha voluto rispondere e fare chiarezza.

Belen Rodriguez sta trascorrendo qualche settimana di vacanza con i figli. Sui social ha condiviso diversi scatti delle sue giornate al mare con Santiago e Luna Marì, nati rispettivamente dall'amore con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Tuttavia, nonostante la voglia di relax e di staccare dalle attenzioni dei fotografi, non mancano commenti inopportuni da parte dei followers sul suo aspetto fisico. Tra questi, c'è chi pensa che sia incinta per la terza volta. La conduttrice ha voluto rispondere e fare chiarezza.

"Belen Rodriguez incinta", la conduttrice fa chiarezza

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Belen Rodriguez si è mostrata al mare al tramonto, in contro luce, indossando una salopette di jeans. Tra i tanti commenti comparsi sotto gli scatti, c'è chi si chiede se la showgirl sia ancora incinta. "Ma sbaglio è incinta?", "È incinta di nuovo?", sono alcune delle domande che si sono posti gli utenti. A rispondere ci ha pensato la diretta interessata con ironia, smentendo qualsiasi tipo di gossip prima che si diffondesse. "È la salopette", ha commentato un utente, che Belen ha ringraziato aggiungendo: "Grazie e il ciclo". Nessuna gravidanza in vista, quindi, per la showgirl, che al momento sarebbe single.

Le vacanze al mare con i figli

Belen Rodriguez ha scelto la Sardegna per concedersi qualche giorno di relax, tra giornate al mare e tempo con i suoi figli. "È il primo solo che prendo dopo tre anni", aveva raccontato su TikTok, spiegando di aver sofferto di depressione in passato e che per questo non si era rilassata in vacanza. Tuttavia, nonostante la voglia di staccare del tutto, i paparazzi non hanno smesso di tenerla d'occhio: il settimanale Chi l'ha paparazzata in spiaggia con l'osteopata Andrea Foriglio. I due chiacchierano insieme sotto l'ombrellone, sarebbero solamente amici e si sarebbero incontrati per caso.l