Belén e Stefano da Cecilia e Ignazio, così la famiglia Rodriguez ricuce lo strappo dopo la lite La famiglia Rodriguez al completo partecipa a un brunch organizzato a casa di Cecilia e Ignazio Moser a pochi giorni dal diffondersi incontrollato di voci a proposito di una crisi tra i due. Vicini a Belén e Stefano, possibili testimoni di nozze, la coppia spazza via l’ipotesi tradimento.

A cura di Stefania Rocco

È la famiglia Rodriguez al completo a riunirsi per fare quadrato intorno a Cecilia e Ignazio Moser dopo il diffondersi incontrollato delle voci legate a una crisi tra i due. Il settimanale Chi ha fotografato Belén e Stefano De Martino, insieme ai piccoli Santiago e Luna Marì, mentre raggiungono casa di Ignazio e Cecilia portando tutto l’occorrente necessario per un brunch domenicale. Ad aggiungersi alla compagnia sono arrivati pochi minuti più tardi Veronica e Gustavo, genitori di Cecilia, e Jeremias con la fidanzata Deborah Togni. Una domenica trascorsa in famiglia che serve ad allontanare le voci di una frattura insanabile nel rapporto di coppia tra la minore dei fratelli Rodriguez e il suo compagno.

La crisi rientrata tra Ignazio e Cecilia

Secondo quanto si legge su Chi, tra Ignazio e Cecilia ci sarebbe effettivamente stata una crisi. Sarebbero false, però, le voci di tradimento. Avrebbero litigato come accade a chiunque per poi riavvicinarsi a distanza di qualche giorno dell’allontanamento. A mettere il sigillo sulla pace sarebbero stati proprio Stefano e Belén, possibili testimoni di nozze del matrimonio tra Cecilie e Ignazio che sarà celebrato a ottobre. Al pranzo domenicale in famiglia erano presenti anche mamma Veronica e papà Gustavo, i piccoli Santiago e Luna Marì e Jeremias con la fidanzata Deborah Togni.

Cecilia Rodriguez: “Alla mia storia pensiamo io e il mio fidanzato”

Era stata la stessa Cecilia a mettere un freno alle voci di tradimento che si sono moltiplicate sui social quando è stato evidente che il rapporto tra i due avesse subito una battuta d’arresto. “Sono stanca che spesso sia fraintesa la realtà delle cose”, aveva fatto sapere la minore tra i fratelli Rodriguez, “Della mia storia mi preoccupo io e il mio fidanzato, io e il mio futuro marito. Cercate di non fare del male agli altri”. Un appello immediatamente raccolto dai suoi familiari, riuniti al gran completo per fare quadrato intorno alla coppia e difenderle i due dai pettegolezzi sempre più insistenti.