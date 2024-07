video suggerito

Artem e Gioia D'Ambrosio, storia al capolinea: gli indizi sulla rottura dopo la proposta di matrimonio Sarebbe finita tra Artem e Gioia D'Ambrosio. Alcuni indizi social potrebbero confermare la rottura arrivata un anno dopo la proposta di matrimonio: lui nel luglio 2023 le chiese di sposarlo, poi a Pechino Express parlò della fidanzata descrivendola già come "sua moglie".

A cura di Gaia Martino

Sarebbe finita la storia d'amore tra Artem Tkachuk e Gioia D'Ambrosio. La scorsa estate l'attore di Mare Fuori le chiese di sposarlo: "I said yes", tradotto "ho detto sì", aveva scritto lei su Instagram a corredo di una foto dell'anello al suo dito. Lui, a Vanity Fair, raccontò di essere profondamente innamorato e felice al suo fianco: qualcosa, nelle ultime settimane, sarebbe però cambiato. Alcuni indizi confermerebbero la loro rottura.

Gli indizi sulla fine della storia tra Artem e Gioia D'Ambrosio

Entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram e hanno cancellato le foto di coppia sui loro profili social: sarebbero questi gli indizi che dimostrerebbero un'apparente lontananza e che farebbero pensare ad una rottura. Circa un anno dopo la proposta di matrimonio, qualcosa tra Artem e Gioia D'Ambrosio potrebbe essere andato storto. Nessuno dei due ha confermato o risposto al rumor che ha acceso la curiosità dei fan nelle ultime ore. Le ultime ‘mosse' social risalirebbero allo scorso maggio.

Artem e Gioia D'Ambrosio (foto Instagram, luglio 2023)

La proposta di matrimonio e l'episodio con Megan Ria a Pechino Express

Proprio nell'ultimo anno i due hanno fatto chiacchierare la cronaca rosa. Lo scorso luglio fecero sapere che presto si sarebbero sposati con una story su Instagram. Ad aprile, poi, è andato in onda Pechino Express che ha visto l'attore di Mare Fuori tra i protagonisti. Nel corso di una puntata fu costretto a rimanere per qualche ora con Megan Ria ma il suo comportamento generò una grossa polemica: si rifiutò di dormire con la compagna di viaggio e di esporsi troppo. "Ho tribolazione dentro, non mi fa star bene. Ho una donna a casa e non mi va di rapportarmi con altre donne, è una questione mia, di principio. Ho una moglie e non voglio che, guardando il programma, si faccia idee strane. Sono un ragazzo di principio, vecchio stampo, ho rispetto. È una questione di privacy, non ci conosciamo" disse alle telecamere del reality.