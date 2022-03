Arrestato lo stalker di Cindy Crawford, sosteneva di aver avuto un figlio con lei È stato arrestato con l’accusa di stalking il 51enne britannico Mohamed Kler, che ha insistentemente tentato di entrare nella casa della modella Cindy Crawford a Los Angeles.

A cura di Elisabetta Murina

Questa settimana Cindy Crawford si trova a Parigi per la settimana della moda, dove ha sfilato in passerella per Off White insieme alla figlia Kaia. E mentre la modella è impegnata nel suo lavoro, a Los Angeles, dove vive insieme al marito Rande Geber, è successo un episodio spiacevole che ha richiesto l'intervento della polizia: un 51enne britannico ha iniziato a bussare alle porte e finestre della sua casa, costringendo le guardie a intervenire e arrestarlo.

Cosa è successo nella casa di Cindy Crawford

Si chiama Mohammed Kler l'uomo di 51 anni che si è presentato a casa di Cindy Crawford, iniziando a bussare insistentemente a porte e finestre. È originario del Regno Unito e ha percorso oltre cinquemila miglia per parlare con la modella, che in quel momento era a Parigi per la settimana della moda (e nemmeno il marito era in casa). L'uomo ha percorso tutta quella strada per parlare con la Crawford del bambino che, a detta sua, avrebbero avuto insieme. Ma anzi che trovare lei, è stato fermato dalle guardie di sicurezza e arrestato con l'accusa di stalking. Ha provato a spiegare agli agenti le sue ragioni (naturalmente false), ma non è stato creduto.

Cindy Crawford alla settimana della moda di Parigi

Mentre qualcuno tentava di entrare nella sua casa di Los Angeles, Cindy Crawford si trovava a Parigi, impegnata sulle passerelle della settimana della moda. Per la prima volta, la modella ha sfilato insieme alla figlia Kaia, dando vita a un momento iconico. La top simbolo degli anni novante è tornata in scena in grande stile e lo ha fatto per Virgil Abloh e per la sua collezione Autunno/ Inverno 2022-2023.