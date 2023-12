Anna Ferzetti: “Io e Favino siamo una coppia solida. Gelosia? Ho le sue password del telefono” Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti sono una coppia da quasi 20 anni. L’attrice, ha parlato del suo rapporto con l’attore: dalla gelosia ai momenti di crisi, fino al matrimonio non ancora celebrato.

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti sono una coppia da quasi 20 anni. L'attrice, che ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del cinema e della tv, ha parlato in un'intervista a La Repubblica del suo rapporto con l'attore, dalla gelosia ai momenti di crisi attraversati, fino al matrimonio, non ancora celebrato.

Anna Ferzetti e l'amore per Pierfrancesco Favino

"Nella vita può capitare di tutto, ma se penso a noi due dico che siamo una coppia centrata, solida", ha raccontato Anna Ferzetti a proposito del compagno Favino, con cui quest'anno festeggerà 20 anni d'amore. Una storia, la loro, nata da una passione in comune e che ha alla base grande stima e rispetto reciproco:

Io mi sono innamorata di Pierfrancesco perché è bello, è piacevole, mi fa ridere, è generoso, è un uomo di altri tempi. E anche perché è uno degli attori più bravi che abbiamo in Italia. Sarò di parte, ma è proprio un fuoriclasse, a casa vedo quale grandissima preparazione c’è dietro le sue interpretazioni. Lo ammiro perché non dà niente per scontato.

Come in ogni rapporto, anche in quello tra i due attori non sono mancati momenti di crisi, vissuti soprattutto quando nelle loro vite sono arrivate le figlie Greta e Lea, che hanno rispettivamente 16 e 10 anni. "Quando sono nate ci siamo dovuti riorganizzare –ha spiegato Ferzetti-"E anche oggi si fanno sacrifici, col lavoro che facciamo vanno gestiti partenze e arrivi. Ma tutto questo io lo definisco un bellissimo lavoro: avere un progetto comune e tenerlo vivo. Anche nella passione". La coppia continua a cercare delle occasioni per trascorrere del tempo insieme, senza le bambine: "Lo sanno, capiscono che mamma e papà devono essere felici, senza nulla togliere a loro".

Leggi anche Le foto di Anna Kanakis e Marco Merati Foscarini, un matrimonio durato 20 anni

Il rapporto di Anna Ferzetti con la gelosia

Anna Ferzetti è reduce dalla tournée teatrale di Perfetti Sconosciuti, tratto dal film di Paolo Genovese. Un gruppo di amici, a cena, decide di fare un gioco: leggere e rispondere pubblicamente a messaggi e chiamate in arrivo, portando a galla segreti, bugie e tradimenti. L'attrice ha mai avuto la tentazione di fare questo gioco con il compagno Favino? "No", ha risposto decisa alla domanda. "Anche se abbiamo ognuno le password dell'altro", ha continuato. Tuttavia, prendere parte a questo progetto l'ha resa un pò simile al personaggio che ha portato in scena: "Posso dire che la scorsa stagione quando recitavo lo spettacolo mi portavo a casa un umore… non sospettoso, diciamo un fastidio tanto che ridevamo e ci dicevamo: non iniziamo con dinamiche strane… Ma succede che, sia pur nella finzione, certi sentimenti li vivi davvero”.