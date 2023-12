Davide e Serena di Temptation Island aspettano un figlio: “I nostri cuori all’unisono per te” La coppia ha partecipato all’edizione 2020 del viaggio nei sentimenti per via della gelosia di Davide. In quell’occasione Serena si è avvicinata al single Ettore, ma alla fine ha lasciato il programma con il fidanzato. Tre anni dopo sono pronti ad accogliere un bebè in famiglia che, come già rivelato, è un maschietto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Davide Varriale e Serena Spena di Temptation Island aspettano il loro primo figlio. La coppia ha partecipato all’edizione 2020 del programma sui sentimenti portando sul piccolo schermo le proprie difficoltà. A tre anni dalla loro esperienza in tv il loro amore non potrebbe andare meglio e oggi sono pronti ad accogliere un bebè in famiglia.

Davide Varriale e Serena Spena aspettano un maschietto

“Sei il più bel regalo di Natale che io e il tuo papà potessimo desiderare”, scrive Serena a corredo di uno scatto che mostra l’ecografia del piccolo racchiusa in una pallina di Natale appesa all’albero. “Sei già amato da tantissime persone che non vedono l’ora di conoscerti. Un Natale speciale”. Pochi giorni prima la coppi ha deciso di rivelare il sesso del bebè in arrivo, che è appunto un maschietto, insieme a famiglia e amici. “Grazie a chi ha condiviso con noi questa giornata speciale, e grazie a chi non è potuto essere presente fisicamente ma lo era con il cuore. Abbiamo organizzato tutto in poco tempo e nella semplicità che ci ha sempre contraddistinto nelle cose, ma con Amore vero. I nostri cuori battono all’unisono per te”.

Il percorso di Davide e Serena a Temptation Island

Il percorso di Davide e Serena a Temptation Island

Il percorso di Davide e Serena a Temptation Island si è contraddistinto per la richiesta di lui di un falò di confronto anticipato. “Le cose banali mi hanno infastidito: il costume, il vestito scollato, la vicinanza ad un altro ragazzo”. Serena infatti nel villaggio fidanzate si era approcciata al single Ettore, scatenando nel fidanzato Davide una notevole gelosia, il motivo che li ha spinti a participare all’edizione 2020 del programma. Alla fine però Serena aveva capito di non aver trovato contenuti in Ettore e aveva deciso di lasciare il falò insieme a Davide, con la promessa di lui di contenere la gelosia.