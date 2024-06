Anna Falchi paparazzata con Simone Barbato, chi è il nuovo flirt della showgirl

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

L'estate è il tempo in cui fioccano, da sempre, nuovi amori: alcuni vengono allo scoperto, seppur iniziati nei mesi addietro, altri invece sono freschi di stagione. Per le strade di Roma, i fotografi del settimanale Diva e Donna, hanno beccato Anna Falchi in compagnia di una nuova fiamma, si tratta di Simone Barbato, psicologo 34enne, che ha collaborato anche con alcuni programmi tv.

Anna Falchi beccata con la nuova fiamma

Gli scatti pubblicati sul settimanale parlano chiaro, i due si mostrano complici, camminando mano nella mano nelle strade della Capitale, scambiandosi effusioni e anche qualche bacio piuttosto appassionato. I due sono stati beccati a cena insieme, una serata piacevole, trascorsa lanciandosi sguardi d'intesa e intrecciando le mani sul tavolo. Dopodiché, una passeggiata verso casa, dove scatta qualche momento di più intensa intimità. La conduttrice, 52 anni, si lascia avvolgere dall'abbraccio di lui, 18 anni di meno, mentre si salutano prima di trascorrere la notte nelle rispettive case. Non è chiaro come i due si siano conosciuti, ma è evidente che tra loro il feeling non manchi. La showgirl si lascia alle spalle una frequentazione con il vice di Matteo Salvini, Andrea Crippa, con il quale era stata beccata proprio dal settimanale Diva e Donna che aveva raccontato del nuovo flirt arrivato dopo la storia con l'esperto di comunicazione, Walter Rodinò, durata circa un anno e mezzo. Prima ancora, Falchi aveva avuto una lunga relazione, durata ben undici anni, con Andrea Ruggieri, giornalista e deputato di Forza Italia.

Chi è Simone Barbato

Simone Barbato è uno psicologo clinico e digitale, ha fondato la società Idego Psicologia Digitale, che ha portato la realtà virtuale anche nell'approccio alla psicologia, ha collaborato anche come "cacciatore" nel reality show «Celebrity Hunted: Caccia all’uomo” su Prime Video. Inoltre è docente all'Università UniCusano.