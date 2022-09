Alfonso Signorini: “Noemi Bocchi non vede l’ora di entrare nella casa che le spetta” Alfonso Signorini racconta sul numero di Chi la sua prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il direttore del settimanale si sbilancia sui concorrenti e parla anche di Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti.

A cura di Ilaria Costabile

Alfonso Signorini è pronto per dare il via ad una nuova edizione del Grande Fratello Vip, la settima per l'esattezza, che sotto la sua supervisione diventa sempre più "social" con scelte strategiche che strizzano l'occhio ai trend giovanili e che mirano a rendere il reality ancora più virale. Intanto il suo settimanale continua a battere notizie di gossip, soprattutto quelle che riguardano la rottura più chiacchierata dell'anno, quella tra Totti e Ilary Blasi.

Le parole su Noemi Bocchi

Ed è proprio sulla coppia scoppiata di questa estate che Signorini viene stuzzicato, alla domanda su un possibile ingresso nella Casa di Noemi Bocchi, ora che la dimora di Cinecittà sta per aprire i battenti, risponde: "Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta". La casa in questione non è certo quella del reality di Canale 5, ma quella in cui potrebbe vivere la sua storia con l'ex Capitano della Roma, o almeno sembra proprio che il direttore di Chi alluda a questo.

Le novità della nuova edizione del GFVip

L'edizione che sta per iniziare è ricca di novità: dalla conduzione del GFVip Party affidata a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, alla presenza di Giulia Salemi in studio per commentare live la puntata seguendo i trend su Twitter, per poi concludere con Sophie Codegoni che conduce CasaChi. Signorini parla, quindi, dei suoi concorrenti e di come il suo obiettivo sia quello di raccontare le storie di ognuno di loro per poter

Sono affezionato a tutti i concorrenti che si raccontano generosamente e che contribuiscono al racconto della vita. Tra di noi c’è un rapporto non solo professionale, ma anche umano. A volte mi rendo conto di essere protettivo nei loro confronti, ma me lo posso permettere perché, poi, ci pensano opinionisti e social a giudicarli. Sono paterno, mi emoziono quando entro nella Casa perché non è solo un lavoro, è qualcosa che ha cambiato anche me. Sono grato a queste persone: quando ci si racconta e si condivide la propria vita si compie un gesto di generosità che prescinde dai compensi, e chi non lo fa si priva di qualcosa. Anch’io lo faccio, conducendo: non ho protezioni, sono quello che vedete.

La scelta delle opinioniste

Altra questione affrontata dal direttore di Chi è quella relativa alla scelta delle opinioniste. Quest'anno, con grande sorpresa, ci sarà Orietta Berti di cui dice: "Non sarà per niente buona, nasconde una sottile vena di perfidia. Lei stessa mi ha detto: “Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi”. Non bisogna lasciarsi influenzare dal look colorato, dall’aria paciosa". ConSonia Bruganelli, invece, rivela di non aver dovuto faticare per riaverla in squadra: "Era già convinta di suo, non ho dovuto forzare la mano. Quando le ho fatto la telefonata per dirle: “Ti voglio al fianco di Orietta Berti”, mi ha detto che la mia chiamata era arrivata al momento giusto della sua vita". Per quanto riguarda Adriana Volpe, invece, che avrebbe tanto voluto riprendere il suo posto in studio, ha dichiarato: "L’ho chiamata subito dopo per chiederle se le sarebbe piaciuto tornare nella Casa come concorrente, con la Bruganelli opinionista. Non l’ha presa benissimo".