Alex Belli: “Vi presento chi sto frequentando”, la replica al gossip sulla nuova relazione dopo Delia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Alex Belli, dopo aver lasciato Delia Duran, sta già frequentando un'altra donna? È questa l'indiscrezione trapelata nel corso della puntata di Mattino Cinque trasmessa lunedì 24 gennaio. Il diretto interessato, tuttavia, è intervenuto in queste ore per dire la sua sul gossip riguardante la sua vita sentimentale. Ma andiamo con ordine.

Il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha dichiarato, nel programma condotto da Federica Panicucci, di avere appreso da diverse fonti, che Alex Belli avrebbe già la testa altrove e starebbe già sentendo un'altra donna. Dunque, secondo l'indiscrezione riportata, nel cuore di Alex Belli non ci sarebbe né Delia Duran, né Soleil Sorge:

"Vi posso dire che voci sempre più insistenti, continuano a confermarmi che Alex ha la testa altrove. A buon intenditor poche parole. Lui sta già pensando a un'altra. Questo mi arriva da diversi informatori, tra cui anche un ex concorrente del Grande Fratello dell'anno scorso, con amici in comune. Vi dico solo che lui ha già la testa da un'altra parte. Non ho ancora le fotografie, ma sicuramente si sta sentendo con qualcuno".