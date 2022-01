Alex Belli volta pagina dopo la rottura con Delia: “Ha la testa altrove, sente già un’altra donna” Dopo il GF Vip e dopo la rottura con Delia Duran, Alex Belli potrebbe già aver deciso di voltare pagina: il paparazzo di Mattino Cinque ha rivelato che l’attore sentirebbe già un’altra donna.

A cura di Gaia Martino

Alex Belli è stato uno dei protagonisti dell'edizione in corso del GF Vip e nonostante sia stato squalificato dal reality, continua ad esserlo. E mentre Delia Duran e Soleil Sorge si divertono insieme nella Casa di Cinecittà tra chiacchiere, danze ed effusioni, l'attore a quanto pare sta già pensando ad un'altra donna. Solo due giorni fa con un tweet ha deciso di mettere un punto alla storia con la sua compagna venezuelana scrivendo: "Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola". Da Mattino Cinque pochi minuti fa è arrivato un nuovo scoop che riguarda proprio l'ex gieffino.

Alex Belli avrebbe già un'altra donna

Questa mattina nel programma di Federica Panicucci si è parlato a lungo del GF Vip e dei suoi protagonisti. Alex Belli continua ad essere al centro dei discorsi legati al reality, essendoci ora la sua ormai presunta ex compagna Delia Duran nella Casa. Ma l'attore potrebbe già aver voltato pagina, stando alle parole del paparazzo Andrea Franco Alajmo il quale ha rivelato:

Voci sempre più insistenti mi confermano che Alex ha la testa altrove. Sta già pensando a qualcun'altra, mi arriva da diversi informatori tra cui un ex concorrente del GF Vip, della scorsa edizione. Non ci sono ancora fotografie ma si sta sentendo con qualcuna.

Le anticipazioni del GF Vip di stasera

Federica Panicucci nel suo Mattino Cinque ha lanciato diverse anticipazioni sulla puntata di stasera, in onda come di consueto su Canale 5. Ci sarà la famiglia di Manuel Bortuzzo in studio: il nuotatore deciderà se abbandonare definitivamente la Casa o se proseguire il suo percorso, condiviso con l'amore di Lulù Selassié. "Vi anticipo una sorpresa per Davide Silvestri, arriva a trovarlo il suo papà e sarà un momento molto toccante" ha aggiunto la conduttrice questa mattina.