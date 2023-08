Alessia Ligotti dopo Temptation Island: “Il single Lollo? Non ci frequentiamo, siamo incompatibili” Dopo Temptation Island 2023, Alessia Ligotti ha chiuso la storia con Federico Viviani, con cui però ha mantenuto buoni rapporti. Sul tentatore Lorenzo Di Curzio ha raccontato: “Non ci frequentiamo, siamo caratterialmente incompatibili”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo Temptation Island 2023, Alessia Ligotti si sta godendo l'estate insieme alle amiche e alle ex compagne del programma. La sua storia con Federico Viviani è ormai un capitolo chiuso, anche se i due continuano a sentirsi ancora oggi. Ma quali sono i rapporti con il tentatore Lorenzo (Lollo) Di Curzio, a cui si era avvicinata nel villaggio? A rispondere è la diretta interessata su Instagram.

Alessia Ligotti e Lorenzo Di Curzio dopo Temptation Island

Chiacchierando con i suoi follower sui social, Alessia ha risposto a una delle domande più gettonate: il rapporto con il tentatore Lollo. Durante l'avventura a Temptation Island, la ragazza si era avvicinata parecchio al single, tanto che tra loro era scattato un bacio, oltre che una forte intesa fisica. Ora però sembra che la scintilla si sia spenta, come ha raccontato la diretta interessata: "Io e Lollo non ci frequentiamo. Ho capito che siamo caratterialmente incompatibili".

In che rapporti sono Alessia e Federico dopo il programma

È stato un percorso piuttosto turbolento quello tra Alessia e Federico a Temptation Island 2023. Durante il falò di confronto, terminato con la scelta di prendere strade separate, il ragazzo ha confessato di non aver mai amato la fidanzata negli anni in cui sono stati insieme: "A me non viene da baciarla, non so abbiamo un rapporto da fratello e sorella. Le auguro di stare bene, ma non mi ha preso".

Dopo la fine del programma, nessuno dei due è tornato sui suoi passi, anche se continuano a sentirsi. "Ci sentiamo, siamo in buoni rapporti", ha raccontato Alessia sui social, dove era anche intervenuta per difendere Federico chiedendo che non venisse più insultato per le sue scelte.