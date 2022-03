Alec Baldwin sarà di nuovo padre, la moglie Hilaria è incinta per la settima volta Dopo l’incidente sul set di Rust, dove ha sparato con una pistola alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, Alec Baldwin e la moglie Hilaria hanno condiviso una lieta notizia: in autunno diventeranno genitori per la settima volta.

A cura di Elisabetta Murina

Cinque mesi dopo l'incidente sul set di Rust, Alec Baldwin e la moglie Hilaria hanno condiviso con il pubblico una lieta notizia: l'arrivo in famiglia del loro settimo figlio. "Un altro Baldwinito arriverà in primavera", ha scritto la futura mamma sul suo profilo Instagram.

L'annuncio della settimana gravidanza

La settima gravidanza arriva dopo un periodo di alti e bassi per la coppia, soprattutto in seguito alla tragedia in cui Baldwin è rimasto coinvolto sul set del film western Rust. L'attore americano ha sparato alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, uccidendola. "Perché mi avete dato una pistola calda? Sto collaborando pienamente con lo sceriffo per chiarire come sia potuto succedere", sono state le sue prime parole dopo il drammatico incidente.

La moglie Hilaria gli è sempre stata accanto e insieme hanno attraversato anche quel difficile momento, provando a lasciarselo alle spalle, per il bene della loro famiglia. Una famiglia che, quasi a sorpresa, accoglierà presto un nuovo membro. "Dopo molti alti e bassi negli ultimi anni, abbiamo un eccitante e una grande sorpresa: un altro Baldwinito sta arrivando questo autunno. Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse completa, e siamo più che soddisfatti di questa sorpresa", ha scritto sui social Hilaria, mostrando un video che la ritrae e insieme al marito e agli altri figli. "Il nostro nuovo bambino è un punto molto luminoso nelle nostre vite. Una benedizione e un dono durante questi tempi incerti", ha poi aggiunto in quello che è il suo ritorno sui social dopo un periodo di pausa.

Cosa è successo sul set di Rust

Era il 22 ottobre quando Alec Baldwin, tra i protagonisti del film Rust, ha sparato con una pistola uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo gravemente il regista. L'arma sul set doveva essere caricata a salve. Immediato l'arrivo della polizia sul luogo e la reazione dell'attore, le cui prime parole sono state: "Perché mi avete dato una pistola calda?". Poi su Instagram il suo primo commento sulla vicenda: "Non ci sono parole per trasmettere il mio shock e il mio dolore riguardo il tragico incidente che ha portato via la vita di Halyna Hutchins, una moglie, una madre e una collega che ammiravo profondamente. Sto collaborando a pieno con la polizia per chiarire e capire le dinamiche di questa tragedia".